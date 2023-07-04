В Москве завершился Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ

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Спортсмены Саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ завоевали на турнире 7 медалей:У Киры Степановой три медали: 1 место байдарка-двойка 1000 метров, 1 место байдарка двойка 500м, 2 место байдарка-четверка 500 метров;Мария Медведева заняла 1 место байдарка-четверка 500 метров;У Николая Чераова - 2 место байдарка-одиночка 5000 метров;Александр Боц завоевал две медали – 2 место в каноэ-одиночке 500 метров, 3 место в каноэ - двойке на дистанции 500м.Подготовили спортсменов тренеры: Сергей Шевчук, Наталия Степанова, Степан Шевчук, Сергей Лукьянов, Игорь Венцель, Марина Адаховская, Николай Лысых и Денис Зуев.