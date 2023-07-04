Сотрудники саратовского предприятия научились снижать себестоимость продукции в 3 раза

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Участники под руководством сертифицированных тренеров Регионального центра компетенций научились выявлять потери, находить причины возникновения проблем и получили навыки организации бережливого производства. Также наглядно увидели, как инструменты оптимизации рабочих процессов – система эффективной организации рабочих мест «5С», стандартизированная работа, создание информационного центра, могут снизить себестоимость изделия и увеличить прибыль предприятия.Члены команды отработали рабочие смены в игровых ролях от оператора сборки до начальника производства. Поставленные задачи были выполнены.Команде удалось:- снизить себестоимость собранного изделия почти в 3 раза;- выпустить 10 качественных изделий;- увеличить прибыль до 126 тыс. условных рублей (против отрицательного результата первого раунда).Доступ к тренингам на учебно-производственной площадке имеют все предприятия-участники нацпроекта. Всего проведено 53 «Фабрики», обучение прошли 828 сотрудников саратовских предприятий.