Главные врачи медицинских организаций области повысят управленческие компетенции

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Насыщенная двухдневная программа предполагает обучение слаженному и эффективному командному взаимодействию, главные врачи научатся принимать правильные решения, делегировать полномочия, получать обратную связь, также они смогут повысить свои управленческие компетенции.«Каждый новый день дает нам что-то новое: в разработках, лекарствах, методиках лечения, управлении. Медицина не может отставать или догонять, в этой отрасли важно работать на опережение. Учиться нужно постоянно. Такое обучение будет крайне полезно всем участникам, у них будет возможность получить новые знания, систематизировать имеющиеся. Владение современными управленческими компетенциями – важный элемент нормального функционирования любой системы, особенно той, от которой зависят жизни и здоровье людей», - подчеркнул министр здравоохранения Олег Костин.