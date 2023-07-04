Чаще всего в общеобразовательных учреждениях ремонтируются кровли

просмотров: 97

Чаще всего в указанных организациях ремонтируются кровли (52%). Также ведется замена окон, коммуникаций, ремонт фасадов, пищеблоков и несущих конструкций. На сегодняшний момент работы уже завершены на 100 объектах (39 школ; 38 детских садов; 23 спортивных зала).Параллельно также реализуется региональная программа по ремонту 50 Домов культуры. По ней в учреждениях в этом году на общую сумму 72 млн рублей ремонтируют кровлю. На сегодняшний момент работы завершены на 33 объектах.Стоит отметить, что региональные программы реализуются второй год подряд. Участие в них принимают все муниципальные районы. Средства направляются на самые востребованные вида ремонта, которые позволяют не допустить разрушения зданий и доведения их до аварийного состояния.На совещании также обсуждалась реализация Президентской программы по капитальному ремонту школ. В этом году в нее попали 8 образовательных учреждений в Балашовском, Балтайском, Ивантеевском, Марксовском, Озинском, Турковском районах и в г. Саратове. Уровень технической готовности на всех объектах превышает 55%.Губернатор обратил внимание глав районов, что необходимо увеличивать количество заявок на эту программу.«В ней должны участвовать все районы. Несправедливо, когда на территории не ремонтируются школы из-за нерасторопности местных чиновников. Прошу внимательнее относится к этой работе. Эта ваша ответственность и упускать такую возможность нельзя», - подчеркнул Роман Бусаргин.