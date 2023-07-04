4 июля 2023 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 04 июля
Ученые СГТУ разработали универсальное полетное устройство для театральных постановок
16:03 | 04 июля
Команда общества "Знание" побывала в районе Саратовской области
15:00 | 04 июля
В Москве завершился Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ
14:02 | 04 июля
Сотрудники саратовского предприятия научились снижать себестоимость продукции в 3 раза
12:01 | 04 июля
Главные врачи медицинских организаций области повысят управленческие компетенции
11:00 | 04 июля
Чаще всего в общеобразовательных учреждениях ремонтируются кровли
10:03 | 04 июля
Четыре выпускника области получили на ЕГЭ по 200 баллов
09:00 | 04 июля
Саратовские строители могут стать участниками профессионального чемпионата
08:41 | 04 июля
Впервые на отремонтированных сельских дорогах взяли пробы асфальтобетонного покрытия
18:00 | 03 июля
Дом Эрнеста-Августа Беллерта в Саратове признан объектом муниципального значения
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Чаще всего в общеобразовательных учреждениях ремонтируются кровли

Новости
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание, посвященное реализации региональных программ по ремонту 100 школ, 100 детских садов и 100 спортивных залов в общеобразовательных учреждениях. Общий объем финансирования по ним превышает 551 млн рублей.

Чаще всего в указанных организациях ремонтируются кровли (52%). Также ведется замена окон, коммуникаций, ремонт фасадов, пищеблоков и несущих конструкций. На сегодняшний момент работы уже завершены на 100 объектах (39 школ; 38 детских садов; 23 спортивных зала).

Параллельно также реализуется региональная программа по ремонту 50 Домов культуры. По ней в учреждениях в этом году на общую сумму 72 млн рублей ремонтируют кровлю. На сегодняшний момент работы завершены на 33 объектах.
Стоит отметить, что региональные программы реализуются второй год подряд. Участие в них принимают все муниципальные районы. Средства направляются на самые востребованные вида ремонта, которые позволяют не допустить разрушения зданий и доведения их до аварийного состояния.

На совещании также обсуждалась реализация Президентской программы по капитальному ремонту школ. В этом году в нее попали 8 образовательных учреждений в Балашовском, Балтайском, Ивантеевском, Марксовском, Озинском, Турковском районах и в г. Саратове. Уровень технической готовности на всех объектах превышает 55%.

Губернатор обратил внимание глав районов, что необходимо увеличивать количество заявок на эту программу.

«В ней должны участвовать все районы. Несправедливо, когда на территории не ремонтируются школы из-за нерасторопности местных чиновников. Прошу внимательнее относится к этой работе. Эта ваша ответственность и упускать такую возможность нельзя», - подчеркнул Роман Бусаргин.