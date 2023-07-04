Четыре выпускника области получили на ЕГЭ по 200 баллов
1 июля завершились резервные сроки основного периода государственной итоговой аттестации 2023 года. Основные и резервные дни сдачи ЕГЭ и ОГЭ прошли в штатном режиме.
Увеличилась доля высокобалльников по русскому языку на 3,57%, по истории на 3,05%, по географии на 2,2%, по обществознанию на 1,48%.
Всего стобалльных работ – 84, из 12 муниципальных районов, 50 общеобразовательных учреждений (Александрово-Гайский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балашовский, Вольский, Новоузенский, Петровский, Ртищевский, Пугачевский, Энгельсский муниципальные районы, ЗАТО «Светлый», МО «Город Саратов»).
Участников, получивших 100 баллов – 80, из них выпускников текущего года – 78 человек, выпускников прошлых лет – 2 человека (досрочный период).
4 выпускника имеют по 2 стобалльных результата:
Алёна Лапшова – гимназия № 2 г. Саратова (русский язык, литература);
Егор Зинин – СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова (математика, физика);
Валерия Вартанова - лицей № 37 г. Саратова (русский язык, биология);
Олег Мазур - физико-технический лицей № 1 (математика, информатика и ИКТ).
Напомним, впереди еще дополнительные периоды ОГЭ и ЕГЭ, которые начнутся в сентябре.