Четыре выпускника области получили на ЕГЭ по 200 баллов

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Увеличилась доля высокобалльников по русскому языку на 3,57%, по истории на 3,05%, по географии на 2,2%, по обществознанию на 1,48%.Всего стобалльных работ – 84, из 12 муниципальных районов, 50 общеобразовательных учреждений (Александрово-Гайский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балашовский, Вольский, Новоузенский, Петровский, Ртищевский, Пугачевский, Энгельсский муниципальные районы, ЗАТО «Светлый», МО «Город Саратов»).Участников, получивших 100 баллов – 80, из них выпускников текущего года – 78 человек, выпускников прошлых лет – 2 человека (досрочный период).4 выпускника имеют по 2 стобалльных результата:Алёна Лапшова – гимназия № 2 г. Саратова (русский язык, литература);Егор Зинин – СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова (математика, физика);Валерия Вартанова - лицей № 37 г. Саратова (русский язык, биология);Олег Мазур - физико-технический лицей № 1 (математика, информатика и ИКТ).Напомним, впереди еще дополнительные периоды ОГЭ и ЕГЭ, которые начнутся в сентябре.