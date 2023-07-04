4 июля 2023 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 04 июля
Ученые СГТУ разработали универсальное полетное устройство для театральных постановок
16:03 | 04 июля
Команда общества "Знание" побывала в районе Саратовской области
15:00 | 04 июля
В Москве завершился Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ
14:02 | 04 июля
Сотрудники саратовского предприятия научились снижать себестоимость продукции в 3 раза
12:01 | 04 июля
Главные врачи медицинских организаций области повысят управленческие компетенции
11:00 | 04 июля
Чаще всего в общеобразовательных учреждениях ремонтируются кровли
10:03 | 04 июля
Четыре выпускника области получили на ЕГЭ по 200 баллов
09:00 | 04 июля
Саратовские строители могут стать участниками профессионального чемпионата
08:41 | 04 июля
Впервые на отремонтированных сельских дорогах взяли пробы асфальтобетонного покрытия
18:00 | 03 июля
Дом Эрнеста-Августа Беллерта в Саратове признан объектом муниципального значения
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовские строители могут стать участниками профессионального чемпионата

Новости
С 17 по 20 октября на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в городе Санкт-Петербурге состоится III Международный строительный чемпионат (World Construction Championship, WCC), организаторами которого выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» и автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».


Чемпионат в текущих условиях призван стать главной международной коммуникационной площадкой для обсуждения и принятия важных решений в строительной отрасли, эффективным механизмом для развития профессиональных компетенций и обмена лучшими практиками среди представителей инженерностроительных профессий.

Важнейшими задачами III чемпионата в 2023 году станут повышение престижа и популяризация рабочих профессий, развитие кадрового потенциала строительной отрасли, формирование эффективной производственной кооперации в рамках ЕАЭС и других стран.

В рамках чемпионата наряду с соревновательной программой будет проведена масштабная деловая программа с участием руководства федеральных и региональных органов исполнительной власти, крупнейших российских и международных компаний, а также выставочная экспозиция организаций-партнеров.

Подробная информация – по электронной почте s.makshakov@nacec.ru, тел. +7 (922) 240-21-85.