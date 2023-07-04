Саратовские строители могут стать участниками профессионального чемпионата
С 17 по 20 октября на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в городе Санкт-Петербурге состоится III Международный строительный чемпионат (World Construction Championship, WCC), организаторами которого выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» и автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».
Чемпионат в текущих условиях призван стать главной международной коммуникационной площадкой для обсуждения и принятия важных решений в строительной отрасли, эффективным механизмом для развития профессиональных компетенций и обмена лучшими практиками среди представителей инженерностроительных профессий.
Важнейшими задачами III чемпионата в 2023 году станут повышение престижа и популяризация рабочих профессий, развитие кадрового потенциала строительной отрасли, формирование эффективной производственной кооперации в рамках ЕАЭС и других стран.
В рамках чемпионата наряду с соревновательной программой будет проведена масштабная деловая программа с участием руководства федеральных и региональных органов исполнительной власти, крупнейших российских и международных компаний, а также выставочная экспозиция организаций-партнеров.
Подробная информация – по электронной почте s.makshakov@nacec.ru, тел. +7 (922) 240-21-85.
Чемпионат в текущих условиях призван стать главной международной коммуникационной площадкой для обсуждения и принятия важных решений в строительной отрасли, эффективным механизмом для развития профессиональных компетенций и обмена лучшими практиками среди представителей инженерностроительных профессий.
Важнейшими задачами III чемпионата в 2023 году станут повышение престижа и популяризация рабочих профессий, развитие кадрового потенциала строительной отрасли, формирование эффективной производственной кооперации в рамках ЕАЭС и других стран.
В рамках чемпионата наряду с соревновательной программой будет проведена масштабная деловая программа с участием руководства федеральных и региональных органов исполнительной власти, крупнейших российских и международных компаний, а также выставочная экспозиция организаций-партнеров.
Подробная информация – по электронной почте s.makshakov@nacec.ru, тел. +7 (922) 240-21-85.