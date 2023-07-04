Саратовские строители могут стать участниками профессионального чемпионата

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Чемпионат в текущих условиях призван стать главной международной коммуникационной площадкой для обсуждения и принятия важных решений в строительной отрасли, эффективным механизмом для развития профессиональных компетенций и обмена лучшими практиками среди представителей инженерностроительных профессий.Важнейшими задачами III чемпионата в 2023 году станут повышение престижа и популяризация рабочих профессий, развитие кадрового потенциала строительной отрасли, формирование эффективной производственной кооперации в рамках ЕАЭС и других стран.В рамках чемпионата наряду с соревновательной программой будет проведена масштабная деловая программа с участием руководства федеральных и региональных органов исполнительной власти, крупнейших российских и международных компаний, а также выставочная экспозиция организаций-партнеров.Подробная информация – по электронной почте s.makshakov@nacec.ru, тел. +7 (922) 240-21-85.