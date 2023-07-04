Впервые на отремонтированных сельских дорогах взяли пробы асфальтобетонного покрытия

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Второй год реализуется программа по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог. Напомним, эта программа была запущена в 2022 году по инициативе Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, который предложил из областного бюджета выделять деньги на ремонт внутрипоселковых дорог из расчета 3000 рублей на каждого сельского жителя.Так, за два года Аткарский район получил более 80 млн рублей на ремонт внутрипоселковых дорог. В первую очередь ремонтируют самые важные дороги, те, что ведут к школам, медицинским учреждениям, клубам, магазинам.– Ремонт асфальтового покрытия около врачебного отделения облегчил подход к зданию, - рассказывает врач Анна Володина, – ведь к нам идут и пожилые люди, обремененные болезнями, и молодые мамы с детскими колясками. Надо отметить, что хорошие дороги придают селу современный вид и радуют жителей – чисто, красиво, комфортно.В этом году в населённых пунктах десяти муниципальных образований Екатериновского района продолжается ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках предоставления из областного бюджета субсидии в размере 34,8 млн рублей. В одних населённых пунктах дорожные мероприятия уже ведутся, в других – начнутся в скором времени.В Калининском районе в 2023 году в десяти сельских муниципальных образованиях отремонтируют 5 километров 422 метра внутрипоселковых дорог. В настоящее время дорожные работы где-то либо завершены, либо продолжаются.В регионе качество ремонта дорог проверяется специалистами ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское» и областного министерства транспорта и дорожного хозяйства. Эксперты проехали по муниципальным дорогам в сёлах Калининского района: Славновка, Красноармейское и Новая Ивановка и взяли пробы асфальтобетонного покрытия, проверили протяжённость отремонтированных участков на соответствие данным в сметах. Подобное мероприятие в регионе проводится впервые.Напомним, Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил завершить ремонт дорог в границах поселений до 1 сентября 2023 года.