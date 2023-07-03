Участник СВО из Саратова награжден медалью «За отвагу»
Артём Ефимович проходил срочную службу во внутренних войсках, затем после переобучения и заключения контракта ушел служить в войска ВДВ.
В 2022 году военнослужащий отправился в зону проведения спецоперации, где служил командиром десантно-штурмового отделения в звании сержанта.
За выполнение боевых задач и проведение успешных военных операций в зоне СВО Артем получил награду - медаль «За отвагу».
Подробнее в видео.
Узнать подробности о контрактной службе можно:
• на «горячей линии» 117
• в пунктах отбора (по месту жительства)
• в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20
• на сайте службапоконтракту.рф
• через сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» на портале "Госуслуги"
В 2022 году военнослужащий отправился в зону проведения спецоперации, где служил командиром десантно-штурмового отделения в звании сержанта.
За выполнение боевых задач и проведение успешных военных операций в зоне СВО Артем получил награду - медаль «За отвагу».
Подробнее в видео.
Узнать подробности о контрактной службе можно:
• на «горячей линии» 117
• в пунктах отбора (по месту жительства)
• в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20
• на сайте службапоконтракту.рф
• через сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» на портале "Госуслуги"