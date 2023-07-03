3 июля 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
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18:00 | 03 июля
Дом Эрнеста-Августа Беллерта в Саратове признан объектом муниципального значения
17:03 | 03 июля
Посол гостеприимства Саратовской области стала амбассадором национальной премии «Горы России»
16:52 | 03 июля
Участник СВО из Саратова награжден медалью «За отвагу»
16:44 | 03 июля
Впервые на отремонтированных сельских дорогах взяли пробы асфальтобетонного покрытия
16:01 | 03 июля
Около полутора тысяч заявок уже поступило на «Киновертикаль-2023»
15:03 | 03 июля
В нескольких колледжах открыли бюджетные места вместо коммерческих
14:00 | 03 июля
Министерство строительства и ЖКХ напоминает о работе «горячих линий» по вопросам водоснабжения
13:04 | 03 июля
Жители Саратовской области могут изучить дата-аналитику на Python и цифровые технологии в профессии строителя
12:01 | 03 июля
Саратовские товары будут поставлять в Турцию
11:02 | 03 июля
Юные саратовские мультипликаторы представили идеи "100 вещей"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Участник СВО из Саратова награжден медалью «За отвагу»

Новости
Артём Ефимович проходил срочную службу во внутренних войсках, затем после переобучения и заключения контракта ушел служить в войска ВДВ.

В 2022 году военнослужащий отправился в зону проведения спецоперации, где служил командиром десантно-штурмового отделения в звании сержанта.

За выполнение боевых задач и проведение успешных военных операций в зоне СВО Артем получил награду - медаль «За отвагу».

Подробнее в видео.

Узнать подробности о контрактной службе можно:
• на «горячей линии» 117
• в пунктах отбора (по месту жительства)
• в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20
• на сайте службапоконтракту.рф
• через сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» на портале "Госуслуги"