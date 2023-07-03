Посол гостеприимства Саратовской области стала амбассадором национальной премии «Горы России»

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Премия «Горы России» уже второй год подряд становится полезным инструментом для раскрытия потенциала горнолыжного направления, являющегося одним из приоритетных в рамках нацпроекта по туризму.- Зима в Саратовской области – это активный отдых на горнолыжных объектах в Хвалынске, где расположены сразу 2 горнолыжных комплекса, а также в Саратове и Балакове, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Среди отдыхающих на саратовских турбазах – туристы из Москвы и Московской области, Тамбовской, Воронежской, Пензенской, Ульяновской областей и других регионов.Как амбассадор премии «Горы России» Вера Синцова будет привлекать курорты и горнолыжные комплексы к участию, а также вовлекать жителей в активный отдых на горнолыжных курортах России.«Россия – уникальная страна с бескрайними ресурсами для развития туризма. Одним из интереснейших направлений является горный туризм, который позволяет объединить в себе активный отдых и великолепные природные локации Уверена, что развитие данного вида туризма является перспективным, как для Саратовской, так и для других областей, а участие в премии откроет новые возможности для развития инфраструктуры горного туризма!» – отметила Вера Синцова.Отметим, что Премия проводится путем народного онлайн-голосования на официальной информационной платформе www.горыроссии.рф, с помощью которого выбираются лучшие горные и горнолыжные курорты и комплексы, расположенные на территории Российской Федерации.Участниками Премии могут стать юридические лица: горные и горнолыжные курорты и комплексы, расположенные на территории России, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Подробности можно узнать на сайте www.горыроссии.рф.Участие в открытом народном онлайн-голосовании может принять любой житель страны. С 1 августа по 15 октября можно проголосовать за любимый курорт, поддержать коллег или свой регион. По итогам народного голосования выберут лучших из лучших, и 23 ноября 2023 года пройдет торжественная церемония награждения.