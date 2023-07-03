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Посол гостеприимства Саратовской области стала амбассадором национальной премии «Горы России»

Новости / Путешествия


Официальный представитель главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Саратовской области Вера Синцова стала амбассадором национальной премии «Горы России». Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Посол гостеприимства Саратовской области стала амбассадором национальной премии «Горы России»

Премия «Горы России» уже второй год подряд становится полезным инструментом для раскрытия потенциала горнолыжного направления, являющегося одним из приоритетных в рамках нацпроекта по туризму.

- Зима в Саратовской области – это активный отдых на горнолыжных объектах в Хвалынске, где расположены сразу 2 горнолыжных комплекса, а также в Саратове и Балакове, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Среди отдыхающих на саратовских турбазах – туристы из Москвы и Московской области, Тамбовской, Воронежской, Пензенской, Ульяновской областей и других регионов.

Как амбассадор премии «Горы России» Вера Синцова будет привлекать курорты и горнолыжные комплексы к участию, а также вовлекать жителей в активный отдых на горнолыжных курортах России.

«Россия – уникальная страна с бескрайними ресурсами для развития туризма. Одним из интереснейших направлений является горный туризм, который позволяет объединить в себе активный отдых и великолепные природные локации Уверена, что развитие данного вида туризма является перспективным, как для Саратовской, так и для других областей, а участие в премии откроет новые возможности для развития инфраструктуры горного туризма!» – отметила Вера Синцова.

Отметим, что Премия проводится путем народного онлайн-голосования на официальной информационной платформе www.горыроссии.рф, с помощью которого выбираются лучшие горные и горнолыжные курорты и комплексы, расположенные на территории Российской Федерации.

Участниками Премии могут стать юридические лица: горные и горнолыжные курорты и комплексы, расположенные на территории России, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Подробности можно узнать на сайте www.горыроссии.рф.

Участие в открытом народном онлайн-голосовании может принять любой житель страны. С 1 августа по 15 октября можно проголосовать за любимый курорт, поддержать коллег или свой регион. По итогам народного голосования выберут лучших из лучших, и 23 ноября 2023 года пройдет торжественная церемония награждения.