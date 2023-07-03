Около полутора тысяч заявок уже поступило на «Киновертикаль-2023»
Осталось 30 дней до момента, когда оргкомитет X Международного фестиваля детского и юношеского кино «Киновертикаль» завершит прием заявок на конкурс 2023 года.
Уже подано около полутора тысяч заявок от юных авторов от 5 до 22 лет из более 20 регионов России и 10 зарубежных государств.
По словам организаторов, самое важное, что «Киновертикаль 2023» посвящается Году педагога и наставника, а главная идея всей фестивальной программы - сохранение и передача особого культурного кода через свой авторский киновзгляд.
Напоминаем, подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 августа по электронному адресу videosarkvc@yandex.ru.