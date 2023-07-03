Около полутора тысяч заявок уже поступило на «Киновертикаль-2023»

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Уже подано около полутора тысяч заявок от юных авторов от 5 до 22 лет из более 20 регионов России и 10 зарубежных государств.По словам организаторов, самое важное, что «Киновертикаль 2023» посвящается Году педагога и наставника, а главная идея всей фестивальной программы - сохранение и передача особого культурного кода через свой авторский киновзгляд.Напоминаем, подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 августа по электронному адресу videosarkvc@yandex.ru.