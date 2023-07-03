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В нескольких колледжах открыли бюджетные места вместо коммерческих

Новости


Начался набор учащихся в учреждения СПО области. В нескольких колледжах открылись дополнительные бюджетные места по востребованным специальностям. До этого обучение по ним велось в основном на коммерческой основе.

После обращения губернатора к московскому учредителю в Красноармейском автомобилестроительном колледже появились 25 бюджетных мест по специальности «Технология машиностроения». Рабочие этой профессии нужны местному механическому заводу.

В прошлом году жители Красноармейска пожаловались губернатору, что местный колледж готовит этих специалистов только на платной основе, причём годовая стоимость обучения составляет 90 тысяч рублей. При этом на производстве есть свободные рабочие места с хорошей зарплатой, но не хватает рабочих.

Аналогичная ситуация сложилась в филиале Энгельсского медицинского колледжа Святого Луки в Марксе. При дефиците кадров в здравоохранении большая часть студентов здесь обучалась на коммерческой основе. Роман Бусаргин поручил областному минздраву, в чьём подчинении находится колледж, исправить ситуацию.

В этом году в Марксе идёт приём на 25 бюджетных мест по специальности «Сестринское дело». У колледжа хорошая материально-техническая база, его выпускники смогут работать в больницах Марксовского и соседних районов.