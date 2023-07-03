Министерство строительства и ЖКХ напоминает о работе «горячих линий» по вопросам водоснабжения
Министерство строительства и ЖКХ области сообщает, что телефонные «горячие линии» по вопросам холодного и горячего водоснабжения работают по всей области.
Такая работа организована в целях постоянного мониторинга и оперативного контроля за устранением нарушений подачи холодной и горячей воды в домах и на соцобъектах.
Телефоны «горячих линий» размещены на сайте министерства строительства и ЖКХ Саратовской области по ссылке: https://www.minstroy.saratov.gov.ru/utilities/telefony-goryachikh-liniy-/index.php
Напомним, задачу организовать «горячую линию» ставил губернатор Роман Бусаргин.