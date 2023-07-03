Министерство строительства и ЖКХ напоминает о работе «горячих линий» по вопросам водоснабжения

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Такая работа организована в целях постоянного мониторинга и оперативного контроля за устранением нарушений подачи холодной и горячей воды в домах и на соцобъектах.Телефоны «горячих линий» размещены на сайте министерства строительства и ЖКХ Саратовской области по ссылке: https://www.minstroy.saratov.gov.ru/utilities/telefony-goryachikh-liniy-/index.phpНапомним, задачу организовать «горячую линию» ставил губернатор Роман Бусаргин.