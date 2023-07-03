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Жители Саратовской области могут изучить дата-аналитику на Python и цифровые технологии в профессии строителя
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Жители Саратовской области могут изучить дата-аналитику на Python и цифровые технологии в профессии строителя

Новости

Жители Саратовской области благодаря национальному проекту Президента России Владимира Путина «Демография» продолжают получать бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. В настоящее время на обучение уже направлены почти 1,3 тысячи человек, 301 человек завершил обучение, трудоустроились после обучения 147 человек.
Жители Саратовской области могут изучить дата-аналитику на Python и цифровые технологии в профессии строителя

«Национальный проект «Демография» помогает нашим жителям повысить свою компетенцию. Пройти бесплатное обучение могут, например, женщины в декретном отпуске, предпенсионеры, а также ветераны боевых действий. Сегодня перед нами стоит задача уделять самое серьезное внимание трудоустройству участников специальной военной операции. Специалисты службы занятости ведут прием в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». При возникновении потребности будем помогать ветеранам боевых действий получать новую востребованную специальность, потом помогать найти работу», – отметил и.о. министра труда и социальной защиты области Денис Давыдов.

Обучение проводится по востребованным на рынке труда профессиям, среди которых «контрактный управляющий», «оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «инженер процесса производства и реализации», «бухгалтер», «программист», «специалист по управлению персоналом», «сетевой инженер», также доступно обучение дата-аналитике на Python и цифровым технологиям в профессии строителя.

Всего по нацпроекту в этом году планируется обучить почти 2,6 тысячи жителей Саратовской области.

Для участия в проекте необходимо подать заявление о прохождении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования на портале «Работа России» и обратиться в органы службы занятости с документами, подтверждающими категорию участника.