Жители Саратовской области могут изучить дата-аналитику на Python и цифровые технологии в профессии строителя

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«Национальный проект «Демография» помогает нашим жителям повысить свою компетенцию. Пройти бесплатное обучение могут, например, женщины в декретном отпуске, предпенсионеры, а также ветераны боевых действий. Сегодня перед нами стоит задача уделять самое серьезное внимание трудоустройству участников специальной военной операции. Специалисты службы занятости ведут прием в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». При возникновении потребности будем помогать ветеранам боевых действий получать новую востребованную специальность, потом помогать найти работу», – отметил и.о. министра труда и социальной защиты области Денис Давыдов.Обучение проводится по востребованным на рынке труда профессиям, среди которых «контрактный управляющий», «оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «инженер процесса производства и реализации», «бухгалтер», «программист», «специалист по управлению персоналом», «сетевой инженер», также доступно обучение дата-аналитике на Python и цифровым технологиям в профессии строителя.Всего по нацпроекту в этом году планируется обучить почти 2,6 тысячи жителей Саратовской области.Для участия в проекте необходимо подать заявление о прохождении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования на портале «Работа России» и обратиться в органы службы занятости с документами, подтверждающими категорию участника.