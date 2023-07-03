3 июля 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 03 июля
Дом Эрнеста-Августа Беллерта в Саратове признан объектом муниципального значения
17:03 | 03 июля
Посол гостеприимства Саратовской области стала амбассадором национальной премии «Горы России»
16:52 | 03 июля
Участник СВО из Саратова награжден медалью «За отвагу»
16:44 | 03 июля
Впервые на отремонтированных сельских дорогах взяли пробы асфальтобетонного покрытия
16:01 | 03 июля
Около полутора тысяч заявок уже поступило на «Киновертикаль-2023»
15:03 | 03 июля
В нескольких колледжах открыли бюджетные места вместо коммерческих
14:00 | 03 июля
Министерство строительства и ЖКХ напоминает о работе «горячих линий» по вопросам водоснабжения
13:04 | 03 июля
Жители Саратовской области могут изучить дата-аналитику на Python и цифровые технологии в профессии строителя
12:01 | 03 июля
Саратовские товары будут поставлять в Турцию
11:02 | 03 июля
Юные саратовские мультипликаторы представили идеи "100 вещей"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские товары будут поставлять в Турцию

Новости
Саратовские овощные и рыбные консервы, косметические кремы и оборудование для фасовки будут поставлять в Турцию
Саратовские товары будут поставлять в Турцию

Саратовские производители поставят фасовочное оборудование и косметические средства в Турцию

Завершилась бизнес-миссия компаний Саратовской области в город Стамбул Турецкой Республики.

Мероприятие организовано региональным Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».

Целью бизнес-миссии стало установление и развитие торгово-экономических отношений с турецкими предпринимателями.

В состав бизнес-делегации вошли представители компаний-производителей овощных и рыбных консервов, промышленного оборудования, сложных стеклянных структур, косметических средств.

«Турция является одним из ключевых партнеров Саратовской области, занимает ведущую позицию во внешней торговле региона. Бизнес-миссии содействуют укреплению торгово-экономического сотрудничества между Саратовской областью и Турецкой Республикой. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении товарной структуры двустороннего товарообмена, увеличении его объема», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Были проведены переговоры между предпринимателями, организованы индивидуальные посещения турецких предприятий. В результате активной работы достигнут ряд договоренностей.

Так, ряд компаний Стамбула проявили интерес к продукции саратовского производителя фасовочно-упаковочного оборудования — они планируют закупить линию розлива для парфюмерной продукции, упаковочную и тубонаполнительную машины.

Региональным производителем натуральных косметических средств достигнута договоренность с турецкими партнерами о заключении экспортного контракта на поставку пробной партии продукции, также прорабатывается вопрос об организации экспортных поставок кремов.

Саратовский производитель овощных и рыбных консервов по итогам переговоров с турецкими производителями и поставщиками консервированной продукции пришел к соглашению о поставке производимой продукции.

Работа с турецкими партнерами будет продолжена.