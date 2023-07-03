Саратовские товары будут поставлять в Турцию

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Саратовские производители поставят фасовочное оборудование и косметические средства в ТурциюЗавершилась бизнес-миссия компаний Саратовской области в город Стамбул Турецкой Республики.Мероприятие организовано региональным Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».Целью бизнес-миссии стало установление и развитие торгово-экономических отношений с турецкими предпринимателями.В состав бизнес-делегации вошли представители компаний-производителей овощных и рыбных консервов, промышленного оборудования, сложных стеклянных структур, косметических средств.«Турция является одним из ключевых партнеров Саратовской области, занимает ведущую позицию во внешней торговле региона. Бизнес-миссии содействуют укреплению торгово-экономического сотрудничества между Саратовской областью и Турецкой Республикой. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении товарной структуры двустороннего товарообмена, увеличении его объема», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Были проведены переговоры между предпринимателями, организованы индивидуальные посещения турецких предприятий. В результате активной работы достигнут ряд договоренностей.Так, ряд компаний Стамбула проявили интерес к продукции саратовского производителя фасовочно-упаковочного оборудования — они планируют закупить линию розлива для парфюмерной продукции, упаковочную и тубонаполнительную машины.Региональным производителем натуральных косметических средств достигнута договоренность с турецкими партнерами о заключении экспортного контракта на поставку пробной партии продукции, также прорабатывается вопрос об организации экспортных поставок кремов.Саратовский производитель овощных и рыбных консервов по итогам переговоров с турецкими производителями и поставщиками консервированной продукции пришел к соглашению о поставке производимой продукции.Работа с турецкими партнерами будет продолжена.