Юные саратовские мультипликаторы представили идеи "100 вещей"

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Международный фестиваль «Свет миру. Дети.2023» проходил в городах Ярославль и Переславль Залесский, где на протяжении 6 дней юные аниматоры со всей России представляли свои работы конкурсному жюри, получали новый опыт и участвовали в программе фестиваля.В конкурсную программу кинофестиваля было отобрано 124 фильма.Руководитель мультстудии «Пластилин» Дома работников искусств Наталья Савочкина представила на конкурсе мультфильм «Брось». Работа получила Диплом III степени в номинации «Социальный ролик».Участники студии Савельев Роман, Савельева Ксения, Новичков Иван, Мусаева Элла завоевали Дипломы победителей Межрегионального конкурса видеосюжетов «100 вещей, которые нужно делать в Приволжье».В этом году конкурс включал привычные номинации («Анимация», «Видеоклип», «Игровое кино», «Не игровое кино», «Детское ТВ»), а также номинации, которые затрагивали актуальные темы: «Есть такая профессия», «Отцы и дети», «Анимация в смартфоне», «Хочу всё знать», «Наши герои».