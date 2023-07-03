3 июля 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
10:00 | 03 июля
В Самойловской районной больнице появится новый рентгенологический аппарат
09:00 | 03 июля
На мемориал занесены имена 80 воинов
22:05 | 01 июля
Рада Русских подарила музею Екатеринбурга коллекцию картин
11:08 | 01 июля
Эксперты сферы гуманитарных наук и журналистики примут участие в круглом столе проекта «РОССИЯ не заБУДЕТ»
10:55 | 01 июля
Гендиректор компании «Интерлизинг» выступил на XII Съезде лизинговой отрасли России
18:12 | 30 июня
Саратовцы смогут узнать о работе фонда «Защитники Отечества» на его официальном сайте
18:00 | 30 июня
Пять саратовских идей стали финалистами форума АСИ
17:58 | 30 июня
Денис Давыдов: В центр поддержки участников СВО обратились более 800 граждан
17:04 | 30 июня
«В лето на всех парусах» отправились юные жители Балашова в модернизированном кинотеатре «Победа»
16:02 | 30 июня
Два саратовских проекта номинированы на Национальную премию «Жить вместе»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На мемориал занесены имена 80 воинов

Новости
На мемориал занесены имена 80 воинов

В минувшую субботу в Саратовской области официально отметили региональную памятную дату – День ветеранов боевых действий. Это была инициатива участников военных действий в Афганистане, Чечне, Сирии, и ветеранов специальной военной операции на Украине и Донбассе. На мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах» в Парке Победы занесли имена военнослужащих, погибших во время специальной военной операции.
Продолжилось мероприятие шествием «Бессмертной роты» к Вечному огню. Родственники погибших прошли по парку Победы с портретами своих героев.
Шествие возглавили атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов и атаман Красноармейского станичного казачьего общества Александр Локонов с иконой святого великомученика Георгия Победоносца. В мероприятии приняли участие воспитанники казачьих классов МОУ "СОШ №43 им.В.Ф.Маргелова", казаки, принимавшие участие в специальной военной операции .

На мемориал занесены имена 80 воинов

На мемориал занесены имена 80 воинов

На мемориал занесены имена 80 воинов

[medium]https://izvest