На мемориал занесены имена 80 воинов

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В минувшую субботу в Саратовской области официально отметили региональную памятную дату – День ветеранов боевых действий. Это была инициатива участников военных действий в Афганистане, Чечне, Сирии, и ветеранов специальной военной операции на Украине и Донбассе. На мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах» в Парке Победы занесли имена военнослужащих, погибших во время специальной военной операции.Продолжилось мероприятие шествием «Бессмертной роты» к Вечному огню. Родственники погибших прошли по парку Победы с портретами своих героев.Шествие возглавили атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов и атаман Красноармейского станичного казачьего общества Александр Локонов с иконой святого великомученика Георгия Победоносца. В мероприятии приняли участие воспитанники казачьих классов МОУ "СОШ №43 им.В.Ф.Маргелова", казаки, принимавшие участие в специальной военной операции .[medium]https://izvest