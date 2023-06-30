Саратовцы смогут узнать о работе фонда «Защитники Отечества» на его официальном сайте

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На ресурсе размещена информация об основных направлениях деятельности, адреса региональных филиалов и новости фонда.Напомним, фонд «Защитники Отечества был создан по Указу Президента Владимира Путина.Организация занимается оказанием помощи ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, семьям погибших бойцов.В фонде можно получить консультации по мерам поддержки и юридическую помощь. Также в организации помогут по вопросам занятости, соцобслуживания и медико-социальной экспертизы.Адреса филиала и пунктов приема в Саратовской области:▪️Филиал находится в г. Саратове по адресу: ул. Киселева, 30/34, телефон 8 (8452) 65-31-31▪️г. Энгельс, пл. Свободы, 15а (здание кадрового центра «Работа России»), телефон: (8453) 53-80- 25▪️г. Балаково, ул. Трнавская, 6/1 (здание Территориального центра занятости населения Балаковского района), телефон 8 (8453) 23-19-93▪️г. Балашов, ул. Маркса, д. 22 (здание ГАУ Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района»)▪️г. Петровск, ул. Железнодорожная, д.16 (здание КДЦ «Современник»), телефон: 8 (84555) 2-90-30