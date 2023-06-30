Жители Саратовской области могут изучить дата-аналитику на Python и цифровые технологии в профессии строителя

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Жители Саратовской области благодаря национальному проекту Президента России Владимира Путина «Демография» продолжают получать бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. В настоящее время на обучение уже направлены почти 1,3 тысячи человек, 301 человек завершил обучение, трудоустроились после обучения 147 человек.«Национальный проект «Демография» помогает нашим жителям повысить свою компетенцию. Пройти бесплатное обучение могут, например, женщины в декретном отпуске, предпенсионеры, а также ветераны боевых действий. Сегодня перед нами стоит задача уделять самое серьезное внимание трудоустройству участников специальной военной операции. Специалисты службы занятости ведут прием в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». При возникновении потребности будем помогать ветеранам боевых действий получать новую востребованную специальность, потом помогать найти работу», – отметил и.о. министра труда и социальной защиты области Денис Давыдов.Обучение проводится по востребованным на рынке труда профессиям, среди которых «контрактный управляющий», «оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «инженер процесса производства и реализации», «бухгалтер», «программист», «специалист по управлению персоналом», «сетевой инженер», также доступно обучение дата-аналитике на Python и цифровым технологиям в профессии строителя.Всего по нацпроекту в этом году планируется обучить почти 2,6 тысячи жителей Саратовской области.Для участия в проекте необходимо подать заявление о прохождении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования на портале «Работа России» и обратиться в органы службы занятости с документами, подтверждающими категорию участника.