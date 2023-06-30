Пять саратовских идей стали финалистами форума АСИ

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Как отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, в этом году принято решение выделить 250 идей-финалистов, которые получат всестороннюю поддержку как со стороны Агентства, так и со стороны партнеров форума. Среди них – 5 проектов от региона.«Организаторы выделили идею создания в г. Балашове Поволжского центра беспилотной авиации и разработку проточных батарей для хранения электрической энергии. Заведующая лабораторией Института проблем точной механики и управления РАН Марина Барулина вышла в финал сразу с 3 проектами, один из них – изобретение компактного прибора для измерения плотности костей – автор презентовала в рамках трека «Цифровые сервисы».На форуме институтам развития и партнерам был презентован также технопарк в Саратове. Этот проект даст новые возможности региону и бизнесу, сформирует инфраструктуру для развития новых высокотехнологичных проектов в сфере IT. Первую очередь технопарка планируется ввести уже к концу этого года», - рассказал министр Александр Марченко.