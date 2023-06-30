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«В лето на всех парусах» отправились юные жители Балашова в модернизированном кинотеатре «Победа»

Новости


В этом году летний сезон в кинотеатре «Победа» в Балашове открылся праздником «В лето на всех парусах». В течение всех каникул в фойе кинотеатра воспитанников лагерей дневного пребывания помимо показа самых захватывающих кинопремьер ожидают конкурсно-развлекательные программы, познавательные и патриотические киномероприятия.

«В лето на всех парусах» отправились юные жители Балашова в модернизированном кинотеатре «Победа»

Так, ко Дню памяти и скорби здесь прошел киноурок мужества «Без объявления войны», на котором зрители посмотрели хронико-документальные кадры о начале войны и почтили память погибших минутой молчания. Продолжением мероприятия стал просмотр художественного фильма «Солдатик».

Нацпроект «Культура», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, возродил старейший кинотеатр г. Балашова «Победа». Учреждение культуры с 65-летней историей стало одним из первых в Саратовской области муниципальным кинотеатром, демонстрирующим кинофильмы в цифровом и стереоформатах.

- Саратовская область – активный участник мероприятий национального проекта «Культура», в частности трех федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», основные направления которых –ремонт зданий, создание новых культурных пространств, закупка оборудования и музыкальных инструментов. Традиционно помощь получают в большей части учреждения культуры в районах области, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.