«В лето на всех парусах» отправились юные жители Балашова в модернизированном кинотеатре «Победа»

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Так, ко Дню памяти и скорби здесь прошел киноурок мужества «Без объявления войны», на котором зрители посмотрели хронико-документальные кадры о начале войны и почтили память погибших минутой молчания. Продолжением мероприятия стал просмотр художественного фильма «Солдатик».Нацпроект «Культура», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, возродил старейший кинотеатр г. Балашова «Победа». Учреждение культуры с 65-летней историей стало одним из первых в Саратовской области муниципальным кинотеатром, демонстрирующим кинофильмы в цифровом и стереоформатах.- Саратовская область – активный участник мероприятий национального проекта «Культура», в частности трех федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», основные направления которых –ремонт зданий, создание новых культурных пространств, закупка оборудования и музыкальных инструментов. Традиционно помощь получают в большей части учреждения культуры в районах области, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.