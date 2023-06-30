30 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
16:02 | 30 июня
Два саратовских проекта номинированы на Национальную премию «Жить вместе»
15:01 | 30 июня
Первый аукцион на жилую застройку старого аэропорта стартует в июле
14:42 | 30 июня
Жители Саратовской области могут изучить дата-аналитику на Python и цифровые технологии в профессии строителя
14:00 | 30 июня
Саратовская область впервые примет участие в экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка»
13:04 | 30 июня
Более 8 тыс. жителей области прошли в текущем году медицинскую реабилитацию
12:03 | 30 июня
В Саратовской области потребность в технике для лесных пожарных закрыта на 96%
11:00 | 30 июня
ПривЖД стала финалистом первой Национальной премии «Наш вклад» и получила статус «Партнёр национальных проектов»
09:56 | 30 июня
Роман Бусаргин поздравил Ольгу Сиротинину с юбилеем
09:00 | 30 июня
В Саратове в День ветеранов боевых действий увековечат имена 80 погибших в ходе СВО
18:00 | 29 июня
В области заработает Программа перспективного развития детских школ искусств
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Два саратовских проекта номинированы на Национальную премию «Жить вместе»

Новости

Завершился прием заявок на соискание премии благотворительного фонда «Жить вместе». Саратовскую область представляют два проекта. Это фестиваль семейной истории «Восстановление родства» и волонтерское движение ДУША.
Два саратовских проекта номинированы на Национальную премию «Жить вместе»

Группа энтузиастов из Хвалынска четыре года подряд проводят фестиваль семейной истории «Восстановление родства». «Проект интересен всем, кто интересуется семейной историей, в чьей родословной встречается слово Хвалынск. К нам приезжали потомки хвалынцев из разных уголков России, Германии, Великобритании, Беларуси, Азербайджана. По итогам фестиваля были собраны материалы, подготовлены статьи и изданы два сборника с семейными исследованиями, эссе, источниками. Книги разошлись по многим библиотекам России и частным собраниям», - рассказывает руководитель проекта Алексей Наумов.

Волонтеры движения ДУША из Саратова передают продукты нуждающимся людям. «Мы помогаем человеку поверить не только в силу добра других людей, но и в свои собственные силы. Ведь, когда человек понимает, что он не один в своей беде, он начинает верить в то, что все в жизни можно преодолеть», - рассказывает идейный вдохновитель проекта Марина Назарова.

В 2023 году, как сообщают организаторы премии «Жить вместе», было подано 700 заявок из 75 регионов России и 430 городов и сел.

Лонг-лист из более чем 100 проектов размещен на сайте премии https://premiavmeste.ru/longlist2023. К 20 июля 2023 года членами жюри премии будет сформирован шорт-лист из 15 проектов. В состав жюри входят известные общественные деятели и активисты, представители сферы науки и искусства, журналисты, клирики РПЦ. Итоги премии «Жить вместе» подведут в Москве 20 августа 2023 года и объявят победителей в пяти номинациях - «Память», «Культура, «Милосердие», «Церковь» и «Русская традиция».

В 2023 году организаторы решили познакомить жителей России с лауреатами и победителями премии «Жить вместе» за прошлые годы. Для этого был выбран не совсем обычный, но удобный интерактивный формат – виртуальный тур по стране, к участию в котором приглашаются все желающие.