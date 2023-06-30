Два саратовских проекта номинированы на Национальную премию «Жить вместе»

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Группа энтузиастов из Хвалынска четыре года подряд проводят фестиваль семейной истории «Восстановление родства». «Проект интересен всем, кто интересуется семейной историей, в чьей родословной встречается слово Хвалынск. К нам приезжали потомки хвалынцев из разных уголков России, Германии, Великобритании, Беларуси, Азербайджана. По итогам фестиваля были собраны материалы, подготовлены статьи и изданы два сборника с семейными исследованиями, эссе, источниками. Книги разошлись по многим библиотекам России и частным собраниям», - рассказывает руководитель проекта Алексей Наумов.Волонтеры движения ДУША из Саратова передают продукты нуждающимся людям. «Мы помогаем человеку поверить не только в силу добра других людей, но и в свои собственные силы. Ведь, когда человек понимает, что он не один в своей беде, он начинает верить в то, что все в жизни можно преодолеть», - рассказывает идейный вдохновитель проекта Марина Назарова.В 2023 году, как сообщают организаторы премии «Жить вместе», было подано 700 заявок из 75 регионов России и 430 городов и сел.Лонг-лист из более чем 100 проектов размещен на сайте премии https://premiavmeste.ru/longlist2023. К 20 июля 2023 года членами жюри премии будет сформирован шорт-лист из 15 проектов. В состав жюри входят известные общественные деятели и активисты, представители сферы науки и искусства, журналисты, клирики РПЦ. Итоги премии «Жить вместе» подведут в Москве 20 августа 2023 года и объявят победителей в пяти номинациях - «Память», «Культура, «Милосердие», «Церковь» и «Русская традиция».В 2023 году организаторы решили познакомить жителей России с лауреатами и победителями премии «Жить вместе» за прошлые годы. Для этого был выбран не совсем обычный, но удобный интерактивный формат – виртуальный тур по стране, к участию в котором приглашаются все желающие.