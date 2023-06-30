30 июня 2023 ПЯТНИЦА
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Саратовская область впервые примет участие в экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка»

Новости

Форум пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге, где соберутся главы делегаций африканских государств, представители российского и африканского и бизнеса, государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
Саратовская область впервые примет участие в экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка»



В преддверии мероприятия Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с министром инвестиционной политики Саратовской области Александром Марченко. Было принято решение о подготовке региональной делегации, куда войдут представители вузов, а также ряд предприятий промышленности и переработки региона.

Саратовские вузы презентуют свой потенциал для сотрудничества, а предприятия – свою продукцию и возможные направления взаимодействия с иностранными партнерами.

Кроме того, Александр Марченко сообщил, что в Москве проходит финальная часть форума «Сильные идеи для нового времени», организуемого Агентством стратегических инициатив (АСИ).

В этом году в «Топ-250 идей» вошли 5 идей от Саратовской области, что на порядок выше результатов прошлого года.

Инициативы и проекты отбирались по следующим направлениям: социальное, технологическое, кадровое, экологическое, предпринимательство и цифровые сервисы.