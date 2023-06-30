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Первый аукцион на жилую застройку старого аэропорта стартует в июле

Новости


Как сообщил губернатор области Роман Бусаргин, в июле этого года планируется объявить аукцион на застройку первого участка территории бывшего аэропорта общей площадью 161,7 га, примыкающего к поселку Новосоколовогорский.

Первый аукцион на жилую застройку старого аэропорта стартует в июле

По словам главы региона, вместе с жилыми домами застройщики будут возводить всю социальную инфраструктуру.
-Конкретно на этом участке речь идет о школе и четырех детских садах. Кроме того, необходимо будет обеспечить достаточное количество парковочных мест. Это обязательные условия, прописанные в контракте, - подчеркнул губернатор в своем телеграм-канале.

В проекте также предусмотрены зеленые зоны. Что касается поликлиники, она будет рассчитана на несколько жилых кварталов, поэтому ее строительство начнется параллельно при застройке других участков.

Планируется, что высотность жилых зданий в микрорайоне составит до 14 этажей. Дома также будут оборудованы автономным отоплением, что позволит не зависеть от центральной системы теплоснабжения. Для социальных объектов планируется возведение отдельных котельных.

В настоящее время специалисты подводят к будущему микрорайону коммуникации. Инфраструктурный бюджетный кредит за счет средств федерального бюджета в размере более 6 млрд рублей был выдан на это по решению Президента Владимира Путина.

Всего по проекту в новом микрорайоне будет построено :
- 5 школ, 15 детсадов;
-Две взрослых и две детских поликлиники, станция скорой помощи;
- Школа искусств, библиотека.