30 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
16:02 | 30 июня
Два саратовских проекта номинированы на Национальную премию «Жить вместе»
15:01 | 30 июня
Первый аукцион на жилую застройку старого аэропорта стартует в июле
14:42 | 30 июня
Жители Саратовской области могут изучить дата-аналитику на Python и цифровые технологии в профессии строителя
14:00 | 30 июня
Саратовская область впервые примет участие в экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка»
13:04 | 30 июня
Более 8 тыс. жителей области прошли в текущем году медицинскую реабилитацию
12:03 | 30 июня
В Саратовской области потребность в технике для лесных пожарных закрыта на 96%
11:00 | 30 июня
ПривЖД стала финалистом первой Национальной премии «Наш вклад» и получила статус «Партнёр национальных проектов»
09:56 | 30 июня
Роман Бусаргин поздравил Ольгу Сиротинину с юбилеем
09:00 | 30 июня
В Саратове в День ветеранов боевых действий увековечат имена 80 погибших в ходе СВО
18:00 | 29 июня
В области заработает Программа перспективного развития детских школ искусств
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Более 8 тыс. жителей области прошли в текущем году медицинскую реабилитацию

Новости
В настоящее время в регионе развернуто 702 круглосуточных койки, на которых оказывается медицинская помощь по реабилитационно-восстановительному лечению детям и взрослым. Об этом на заседании регионального Правительства рассказал министр здравоохранения Олег Костин.



Всего в 2022 году медицинскую реабилитацию получили более 17 тыс. взрослых и детей. За 5 мес. текущего года медицинскую реабилитацию прошли 8128 человек.

С 2022 года в области реализуется программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Саратовской области» регионального сегмента федерального проекта, которая обеспечивает доступность оказания медицинской реабилитации взрослым и детям, информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации.

Пациенты, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, получают восстановительное лечение на базе дневного стационара и в физиотерапевтических отделениях.

Также министр остановился на проведении диспансеризации населения.

«В настоящее время диспансеризация взрослого населения, включая углубленную диспансеризацию лиц, перенесших COVID – 19, проводится в 63 медицинских организациях во всех муниципальных районах области, в том числе в 3 частных учреждениях здравоохранения.

Для удобства жителей внесены изменения в график работы медицинских организаций по проведению диспансеризации. Работа городских поликлиник организована в вечерние часы и субботние дни, в сельских поликлиниках – в утренние часы по субботам. Кроме того, в районных больницах в один из дней недели организован «вечерний» прием.
Во всех 63 медицинских организациях пройти I этап диспансеризации можно в день обращения», - подчеркнул министр.

Особое внимание уделяется диспансеризации жителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах.

«В текущем году состоялось 13 выездов в рамках акции «Поезд здоровья», акция прошла в 11 районах области (Петровский, Краснокутский, Краснопартизанский, Самойловский, Аткарский, Воскресенский, Ровенский, Романовский, Ершовский, Питерский, Озинский). Масштабная профилактическая акция «Город здоровья», прошедшая на Театральной площади г. Саратова, получила широкий позитивный отклик населения и показала высокую востребованность в проведении скрининговых обследований. В профилактических мероприятиях приняли участие 4690 жителей города и районов области. В июле-августе запланированы выезды в 9 районов.

Более 8 тыс. жителей области приняли участие в проектах #Здоровое cело, Электричка здоровья, Островок здоровья, Школа социальной активности для граждан старшего поколения, Месяц здоровья. Их основная цель – привлечение внимания населения к собственному здоровью, мотивирование человека любого возраста обратиться к врачу, пройти диспансеризацию», - заключил Олег Костин.