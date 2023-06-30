Более 8 тыс. жителей области прошли в текущем году медицинскую реабилитацию

просмотров: 73

Всего в 2022 году медицинскую реабилитацию получили более 17 тыс. взрослых и детей. За 5 мес. текущего года медицинскую реабилитацию прошли 8128 человек.С 2022 года в области реализуется программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Саратовской области» регионального сегмента федерального проекта, которая обеспечивает доступность оказания медицинской реабилитации взрослым и детям, информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации.Пациенты, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, получают восстановительное лечение на базе дневного стационара и в физиотерапевтических отделениях.Также министр остановился на проведении диспансеризации населения.«В настоящее время диспансеризация взрослого населения, включая углубленную диспансеризацию лиц, перенесших COVID – 19, проводится в 63 медицинских организациях во всех муниципальных районах области, в том числе в 3 частных учреждениях здравоохранения.Для удобства жителей внесены изменения в график работы медицинских организаций по проведению диспансеризации. Работа городских поликлиник организована в вечерние часы и субботние дни, в сельских поликлиниках – в утренние часы по субботам. Кроме того, в районных больницах в один из дней недели организован «вечерний» прием.Во всех 63 медицинских организациях пройти I этап диспансеризации можно в день обращения», - подчеркнул министр.Особое внимание уделяется диспансеризации жителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах.«В текущем году состоялось 13 выездов в рамках акции «Поезд здоровья», акция прошла в 11 районах области (Петровский, Краснокутский, Краснопартизанский, Самойловский, Аткарский, Воскресенский, Ровенский, Романовский, Ершовский, Питерский, Озинский). Масштабная профилактическая акция «Город здоровья», прошедшая на Театральной площади г. Саратова, получила широкий позитивный отклик населения и показала высокую востребованность в проведении скрининговых обследований. В профилактических мероприятиях приняли участие 4690 жителей города и районов области. В июле-августе запланированы выезды в 9 районов.Более 8 тыс. жителей области приняли участие в проектах #Здоровое cело, Электричка здоровья, Островок здоровья, Школа социальной активности для граждан старшего поколения, Месяц здоровья. Их основная цель – привлечение внимания населения к собственному здоровью, мотивирование человека любого возраста обратиться к врачу, пройти диспансеризацию», - заключил Олег Костин.