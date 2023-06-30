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В Саратовской области потребность в технике для лесных пожарных закрыта на 96%

Новости


В текущем году в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта Президента Владимира Путина «Экология» закуплено 10 единиц лесопожарной техники и оборудования на общую сумму 1,8 млн. рублей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.
В Саратовской области потребность в технике для лесных пожарных закрыта на 96%

В это число вошли 2 мотовездехода, один прицеп, 2 бензопилы и комплекты технологической оснастки - соединительные головки, переходники, зажимы и другое.

Всего за период реализации проекта с 2019 по 2023 годы закуплено 896 единиц лесопожарной техники и оборудования на сумму 274,3 млн. рублей.

За этот период в лесхозах области встали на баланс 23 колесных трактора, 24 МЛПК, 2 бульдозера, 2 седельных тягача для их перевозки, 13 пожарных машин, 2 лесопожарных трактора, 25 грузовых автомобилей, 23 грузопассажирских автомобиля, 23 плуга (ПЛН-3-35), 5 моторных лодок, 23 модулей прицепных, 16 квадроциклов, 23 квадрокоптера, 200 противопожарных ранцев и другое оборудование.

Оснащенность лесохозяйственных учреждений региона новой лесопожарной техникой и оборудованием доведена до 96%, при среднем показателе по России 93%.

«Участие в национальном проекте позволило значительно усилить материально-техническую базу лесохозяйственных учреждений и обеспечить их межрайонное взаимодействие. В большинстве случаев в тушении возгораний одновременно участвуют лесопожарные формирования сразу нескольких лесхозов», - подчеркнул министр Константин Доронин.