Роман Бусаргин поздравил Ольгу Сиротинину с юбилеем

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На ее родной кафедре губернатор пообщался с Ольгой Борисовной, которая работает в Саратовском государственном университете уже больше 75 лет. Она рассказала о своих научных работах.Роман Бусаргин пожелал Ольге Сиротининой крепкого здоровья, творческих сил и вручил почетную грамоту президента РФ, цветы и подарки.