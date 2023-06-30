Роман Бусаргин поздравил Ольгу Сиротинину с юбилеем
Губернатор Роман Бусаргин приехал поздравить со 100-летним юбилеем почетного работника сферы образования РФ, талантливого педагога, выдающегося лингвиста, старейшего преподавателя СГУ Ольгу Борисовну Сиротинину. Она родилась 27 июня 1923 года в Саратове.
На ее родной кафедре губернатор пообщался с Ольгой Борисовной, которая работает в Саратовском государственном университете уже больше 75 лет. Она рассказала о своих научных работах.
Роман Бусаргин пожелал Ольге Сиротининой крепкого здоровья, творческих сил и вручил почетную грамоту президента РФ, цветы и подарки.
На ее родной кафедре губернатор пообщался с Ольгой Борисовной, которая работает в Саратовском государственном университете уже больше 75 лет. Она рассказала о своих научных работах.
Роман Бусаргин пожелал Ольге Сиротининой крепкого здоровья, творческих сил и вручил почетную грамоту президента РФ, цветы и подарки.