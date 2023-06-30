30 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
12:03 | 30 июня
В Саратовской области потребность в технике для лесных пожарных закрыта на 96%
11:00 | 30 июня
ПривЖД стала финалистом первой Национальной премии «Наш вклад» и получила статус «Партнёр национальных проектов»
09:56 | 30 июня
Роман Бусаргин поздравил Ольгу Сиротинину с юбилеем
09:00 | 30 июня
В Саратове в День ветеранов боевых действий увековечат имена 80 погибших в ходе СВО
18:00 | 29 июня
В области заработает Программа перспективного развития детских школ искусств
17:04 | 29 июня
Обрабатывающие производства Саратовской области выросли на 12%
16:00 | 29 июня
В Саратове на Кумысной поляне благоустраивают родник «Солдатский»
15:02 | 29 июня
120 юных туристов собрались на областной слет и получили зачёт конкурса «TurSkills'2023»
14:00 | 29 июня
Под Саратовом отремонтируют дорогу по просьбам жителей
13:01 | 29 июня
В Балаково строится современный Центр культурного развития, а в селе Быков Отрог - Дом культуры
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Роман Бусаргин поздравил Ольгу Сиротинину с юбилеем

Новости
Губернатор Роман Бусаргин приехал поздравить со 100-летним юбилеем почетного работника сферы образования РФ, талантливого педагога, выдающегося лингвиста, старейшего преподавателя СГУ Ольгу Борисовну Сиротинину. Она родилась 27 июня 1923 года в Саратове.

Роман Бусаргин поздравил Ольгу Сиротинину с юбилеем


На ее родной кафедре губернатор пообщался с Ольгой Борисовной, которая работает в Саратовском государственном университете уже больше 75 лет. Она рассказала о своих научных работах.

Роман Бусаргин поздравил Ольгу Сиротинину с юбилеем

Роман Бусаргин пожелал Ольге Сиротининой крепкого здоровья, творческих сил и вручил почетную грамоту президента РФ, цветы и подарки.