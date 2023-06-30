ПривЖД стала финалистом первой Национальной премии «Наш вклад» и получила статус «Партнёр национальных проектов»

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В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, представители федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций.В номинации «Крупный бизнес» в число финалистов вошла Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». По итогам мероприятия она получила статус «Партнёр национальных проектов», что является форматом публичного признания вклада бизнеса в достижение национальных целей и национальных проектов.– Сегодня бизнес вносит значительный вклад в развитие экономики страны. Задает ориентиры и, что немаловажно, демонстрирует высокую социальную ответственность. Государство это видит и ценит, – подчеркнул в ходе церемонии Андрей Белоусов.Для участия в Премии от ПривЖД был заявлен проект «Ретропоезд «Воинский эшелон», реализуемый в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях. Он был представлен в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».Напомним, с 20 апреля по 28 мая 2023 года уникальный состав посетил 39 железнодорожных станций ПривЖД. За время праздничного тура, приуроченного к 80-летию Победы в Сталинградской битве, его осмотрели почти 100 тыс. человек. На станциях Зензеватка, Озинки и Новоперелюбская уникальный состав побывал впервые.***Национальная Премия «Наш вклад» – механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение целей и задач национальных проектов. Заявки оцениваются по следующим критериям: соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, признание экспертов (наличие отраслевых/индустриальных премий), вхождение в группу лидеров ESG-индекса РСПП «Вектор устойчивого развития» и позитивный социально-экономический эффект, оказываемый программой в регионе присутствия. Подробную информацию о Премии можно найти на ее официальном сайте нашвклад.рф.Организатор Премии: АНО «Национальные приоритеты». Партнеры: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Международная премия #МЫВМЕСТЕ, Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ), Форум Доноров, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Ассоциация менеджеров России, КЭПТ (ранее KPMG).