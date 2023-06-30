В Саратове в День ветеранов боевых действий увековечат имена 80 погибших в ходе СВО

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Руководитель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Сергей Авезниязов напомнил, что утвердить 1 июля как День ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов предложили саратовские ветераны боевых действий в прошлом году. Идею поддержал Губернатор Роман Бусаргин и внес в облдуму соответствующий законопроект. Депутаты единогласно проголосовали за утверждение новой памятной даты.В Саратове 1 июля основные мероприятия пройдут в Парке Победы на Соколовой горе. В 11:30 начнется служба в храме святого благоверного великого князя Александра Невского по погибшим воинам. В 12:00 состоится церемония занесения имен погибших в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Будет увековечено еще 80 имен саратовских бойцов. Продолжится мероприятие шествием «Бессмертной роты» до Вечного огня. Родственники погибших военнослужащих в локальных войнах пройдут по Парку Победы с портретами своих героев. Завершится все митингом и возложением цветов.К акциям присоединятся активисты молодежных организаций «Волонтерская рота Боевого Братства», «Волонтеры Победы», «Молодая гвардия Единой России» и многие другие.«Молодежные организации участвуют во всех мероприятиях, приуроченных к памятным датам. Важно привлекать молодежь к подобным акциям, воспитывать в них дух патриотизма и прививать любовь к Родине. К тому же, совместная работа с юными активистами помогает нам идти вперед к общим целям», - дополнил Сергей Авезниязов.Митинги, торжественные собрания и возложение цветов пройдут также в районах области.