30 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
09:00 | 30 июня
В Саратове в День ветеранов боевых действий увековечат имена 80 погибших в ходе СВО
18:00 | 29 июня
В области заработает Программа перспективного развития детских школ искусств
17:04 | 29 июня
Обрабатывающие производства Саратовской области выросли на 12%
16:00 | 29 июня
В Саратове на Кумысной поляне благоустраивают родник «Солдатский»
15:02 | 29 июня
120 юных туристов собрались на областной слет и получили зачёт конкурса «TurSkills'2023»
14:00 | 29 июня
Под Саратовом отремонтируют дорогу по просьбам жителей
13:01 | 29 июня
В Балаково строится современный Центр культурного развития, а в селе Быков Отрог - Дом культуры
12:03 | 29 июня
В Саратовской области благоустроили 65 скверов и дворов, которые выбирали сами жители
11:49 | 29 июня
Идет прием заявок на участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Амур»
11:00 | 29 июня
В Саратове началась подготовка к проведению XXXII Всероссийской Студенческой весны
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове в День ветеранов боевых действий увековечат имена 80 погибших в ходе СВО

Новости


В Саратове и районах области 1 июля пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов.


Руководитель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Сергей Авезниязов напомнил, что утвердить 1 июля как День ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов предложили саратовские ветераны боевых действий в прошлом году. Идею поддержал Губернатор Роман Бусаргин и внес в облдуму соответствующий законопроект. Депутаты единогласно проголосовали за утверждение новой памятной даты.

В Саратове 1 июля основные мероприятия пройдут в Парке Победы на Соколовой горе. В 11:30 начнется служба в храме святого благоверного великого князя Александра Невского по погибшим воинам. В 12:00 состоится церемония занесения имен погибших в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Будет увековечено еще 80 имен саратовских бойцов. Продолжится мероприятие шествием «Бессмертной роты» до Вечного огня. Родственники погибших военнослужащих в локальных войнах пройдут по Парку Победы с портретами своих героев. Завершится все митингом и возложением цветов.

К акциям присоединятся активисты молодежных организаций «Волонтерская рота Боевого Братства», «Волонтеры Победы», «Молодая гвардия Единой России» и многие другие.

«Молодежные организации участвуют во всех мероприятиях, приуроченных к памятным датам. Важно привлекать молодежь к подобным акциям, воспитывать в них дух патриотизма и прививать любовь к Родине. К тому же, совместная работа с юными активистами помогает нам идти вперед к общим целям», - дополнил Сергей Авезниязов.

Митинги, торжественные собрания и возложение цветов пройдут также в районах области.