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В области заработает Программа перспективного развития детских школ искусств

Новости

В Саратове разработали Программу перспективного развития детских школ искусств.

В области заработает Программа перспективного развития детских школ искусств

Ее проект обсудили на заседании Координационного совета по вопросам сохранения и развития системы художественного образования области при региональном министерстве культуры.

- Это стратегический документ, определяющий приоритетные цели, задачи и механизмы развития детских школ искусств области, – отметила министр культуры области Наталия Щелканова.

В рамках программы планируется введение рейтинговой системы оценки эффективности образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры Саратовской области.

По словам директора Саратовского областного учебно-методического центра Светланы Неводчиковой, «Миссия Программы тесно связана с закрепленным в законе «Об образовании в Российской Федерации» статусом детских школ искусств как первой ступени существующей уникальной трёхуровневой системы подготовки творческих кадров – от детских школ искусств до творческих вузов».

В ходе дискуссии члены Координационного совета всесторонне обсудили проект, дали много дополнений, интересных корректировок, выявились спорные моменты, а также определили количественные целевые показатели реализации предлагаемой Программы.

До 1 августа этого года Программу скорректируют в соответствии с оценками и рекомендациями московских и местных экспертов, и внедрят уже с начала 2023-2024 учебного года.