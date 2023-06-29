Обрабатывающие производства Саратовской области выросли на 12%

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Бум на строительные материалы укрепил позиции региональных производителей: выпуск неметаллической минеральной продукции вырос более чем в 2 раза. Лидерами группы стали заводы железобетонных конструкций и стройматериалов из Балашова, Энгельса и Саратова, а также поставщики строительных смесей из Вольска.Отечественный автопром держит спрос на резиновые и пластмассовые изделия. Индекс вырос на 72,9%, в том числе, за счет балаковских производителей деталей и автокомпонентов. Рост и у поставщиков теплоизоляционных материалов и уплотнителей для тары из Саратова и Калининска.Производство транспортных средств и оборудования прибавило 63,8%, в группе выделились предприятия Энгельса.В лидерах роста фабрики одежды, индекс вырос на 40%. Здесь отличились производители как специальной, так и бытовой одежды.Положительная динамика по мебели, электрооборудованию, текстильным изделиям, химическим веществам, фармацевтике. Крупнейшие предприятия отрасли произвели больше мягкой и корпусной мебели, нетканых материалов и геотекстиля, препаратов для ветеринарии.В целом по итогам 5 месяцев 2023 года региональный индекс промпроизводства достиг 104,2%, в обрабатывающих производствах 108%, в том числе, в металлургии 94,4%. На динамику, в частности, повлияли плановые ремонтные работы в сталеплавильном и сортопрокатном цехах металлургического предприятия в Балаково. Сейчас они уже работают в обычном режиме.«Значимый индикатор — темпы роста в обрабатывающей промышленности. Сложившаяся динамика показывает, что возможности для роста у предприятий есть, в том числе, с учетом государственных мер поддержки бизнеса», - прокомментировал заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин.