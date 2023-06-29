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В Саратове на Кумысной поляне благоустраивают родник «Солдатский»

Новости

На территории памятника природы «Кумысная поляна» в Саратове идут работы по благоустройству родника. После проведения всех необходимых работ на фасаде обновленного родника появится стела с красной звездой, как символ Победы, и название «Солдатский».
В Саратове на Кумысной поляне благоустраивают родник «Солдатский»

«Во время Великой Отечественной войны к этому небольшому источнику приходили женщины - матери, жены, невесты, дочери, сестры и молились за своих родных, воевавших на фронтах. Это историческое место. Наше министерство решило полностью с нуля благоустроить этот родник и отдать дань уважения победителям и труженикам тыла», - отметил представитель регионального минприроды Олег Василенков.

На благоустройство родника Правительство Саратовской области выделило 300 тысяч рублей. Здесь появится опорная каптажная стенка, лавочка, стела, площадка для удобного набора воды.

Работы сейчас идут полным ходом, хотя и не без трудностей.

«Мы провели подготовительные работы, оборудовали подъездные пути, расчистили площадку, очень много было камней, даже техника не сразу справилась. Прочистили каптаж, после чего вода пошла в четыре раза быстрее. Раньше она текла струйкой величиной со спичку. Сейчас готовим стелу. Будет красиво», - рассказал представитель подрядчика Вячеслав Внуковский.

Источник находится в лесной зоне вблизи дома №200 по улице Шелковичной в Саратове.

В настоящее время на территории Кумысной поляны расположено 25 родников, 14 из них уже благоустроены за последние годы. В этом году планируется благоустроить родник «Солдатский» и лесной родник вблизи парка отдыха «Ударник».