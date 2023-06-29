120 юных туристов собрались на областной слет и получили зачёт конкурса «TurSkills'2023»

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122 юных туриста, 16 команд из 9 районов не только проверили свои туристские навыки, но и получили незабываемые впечатления от жизни в полевых условиях. Рассветы и закаты в палатках посреди нескончаемых сосен, звон котелков и запах утренней росы, вечерние посиделки и песни у костра, и, конечно же, новые знания и новые друзья.В течение недели юные туристы пополняли свои краеведческие и теоретические туристские знания, готовили творческие номера, монтировали видеоотчеты о жизни на слете, а также участвовали в сложных спортивных соревнованиях.Основная программа слета включала лично-командные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, ориентированию, прохождение командной дистанции «Контрольно-туристский маршрут».Конкурсная программа состояла из конкурса фотографий и видеороликов; конкурса представления команд и художественной самодеятельности; краеведческой викторины; туристских навыков (конкурс туристского быта); конкурса «TurSkillsJunior».Для руководителей команд был организован практический семинар турорганизаторов и судей туристских соревнований и слётов.Слет входит в зачёт конкурса «TurSkills'2023». Проект «TurSkills» проводится при поддержке Фонда Президентских грантов.К концу слета всех ребят ожидало «Посвящение в туристы» с туристскими головоломками, ходьбой босиком по шишкам, священными амулетами, вкусным мороженым и морем положительных эмоций.