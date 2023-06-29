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Под Саратовом отремонтируют дорогу по просьбам жителей

Новости

Определен подрядчик на ремонт трасс в Новобурасском районе по нацпроекту Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги». Победителем аукциона стало предприятие ООО «ДП №6»


Одна из дорог, которую неоднократно просили отремонтировать местные жители, - это обход р.п. Новые Бурасы. Дело в том, что большегрузам запрещено въезжать на территорию районного поселка, и все они едут по объездной дороге. В результате, трасса пришла в ненормативное состояние. Было принято решение включить её в список на ремонт за счет средств дорожного нацпроекта. Кроме того, на этой объездной дороге находится крупное сельскохозяйственное предприятие. Протяженность обхода чуть более 4 км.

Далее в планах - привести в нормативное состояние улицы в р.п. Новые Бурасы, которые были переданы на областной уровень: Кооперативная, Баумана, Почтовая - общей протяженностью 2,5 км.

Также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирован автоподъезд к р.п. Новые Бурасы от автодороги «Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак - Балтай» - 7 км.