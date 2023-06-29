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В Балаково строится современный Центр культурного развития, а в селе Быков Отрог - Дом культуры

Новости
В Саратовской области продолжается строительство и модернизация учреждений культуры в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
В Балаково строится современный Центр культурного развития, а в селе Быков Отрог - Дом культуры


28 июня министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова посетила объекты нацпроекта в Балаковском районе – Центр культурного развития в Балаково и Дом культуры в селе Быков Отрог.

- Благодаря национальному проекту «Культура» в Саратовской области масштабы культурного строительства увеличены, – отметила Наталия Щелканова. - Нацпроект позволяет в каждом населенном пункте открывать современные учреждения культуры. Мы продолжаем строительство и капитальные ремонты, модернизацию библиотек и кинозалов, реставрацию и реконструкцию исторических зданий, музеев и театров. 27 учреждений Саратовской области получают вторую жизнь благодаря нацпроекту «Культура» в 2023 году.

Балаковский Центр культурного развития включает просторный зрительный зал, универсальные классы, танцевальный зал, выставочное пространство. Строительство здания идет полным ходом. Здесь уже завершено устройство фундаментов, завершен монтаж металлоконструкций. Подрядчик приступает к следующему этапу работ - монтажу сэндвич-панелей. Объект находится на личном контроле Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. На постоянной основе проводятся рабочие совещания и на строительной площадке и в администрации района.

Открытия нового Дома культуры в селе Быков Отрог очень ждут местные жители. В настоящее время здесь выполнены работы по разработке котлована, завершено устройство свайного поля, ведется устройство ростверков.

Все строительные работы и благоустройство завершатся в этом году. Новые учреждения культуры станут местом притяжения для жителей разных возрастов. Посещать и заниматься творчеством смогут и люди с ограниченными физическими возможностями.