В Балаково строится современный Центр культурного развития, а в селе Быков Отрог - Дом культуры

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28 июня министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова посетила объекты нацпроекта в Балаковском районе – Центр культурного развития в Балаково и Дом культуры в селе Быков Отрог.- Благодаря национальному проекту «Культура» в Саратовской области масштабы культурного строительства увеличены, – отметила Наталия Щелканова. - Нацпроект позволяет в каждом населенном пункте открывать современные учреждения культуры. Мы продолжаем строительство и капитальные ремонты, модернизацию библиотек и кинозалов, реставрацию и реконструкцию исторических зданий, музеев и театров. 27 учреждений Саратовской области получают вторую жизнь благодаря нацпроекту «Культура» в 2023 году.Балаковский Центр культурного развития включает просторный зрительный зал, универсальные классы, танцевальный зал, выставочное пространство. Строительство здания идет полным ходом. Здесь уже завершено устройство фундаментов, завершен монтаж металлоконструкций. Подрядчик приступает к следующему этапу работ - монтажу сэндвич-панелей. Объект находится на личном контроле Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. На постоянной основе проводятся рабочие совещания и на строительной площадке и в администрации района.Открытия нового Дома культуры в селе Быков Отрог очень ждут местные жители. В настоящее время здесь выполнены работы по разработке котлована, завершено устройство свайного поля, ведется устройство ростверков.Все строительные работы и благоустройство завершатся в этом году. Новые учреждения культуры станут местом притяжения для жителей разных возрастов. Посещать и заниматься творчеством смогут и люди с ограниченными физическими возможностями.