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В Саратовской области благоустроили 65 скверов и дворов, которые выбирали сами жители

Новости


С начала года в Саратовской области благоустроили 65 общественных и дворовых территорий. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачёв. Работы ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
В Саратовской области благоустроили 65 скверов и дворов, которые выбирали сами жители

«В этом году на преобразование любимых жителями пространств заложено 673,8 миллиона рублей (из федерального бюджета – 660,3 миллиона рублей, из областного бюджета – 13,5 миллиона рублей). За счет этих средств планируется благоустроить 178 объектов: 109 парков и 69 дворов. Уже преобразились 20 общественных и 45 дворовых территорий. Так, например, в Петровске обустроили городской солярий, в Татищеве – Парк-Музей, в Балакове – детский парк, в Марксе – пешеходную зону по проспекту Ленина», - подчеркнул зампред.

Напомним, скверы для преображения выбирали сами жители области, участвуя в прошлом году в голосовании на платформе za.gorodsreda.ru. Работы по благоустройству продолжаются. Реализация проекта находится на контроле Губернатора области.