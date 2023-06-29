В Саратове началась подготовка к проведению XXXII Всероссийской Студенческой весны

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Эстафету по проведению главного молодежного мероприятия страны нам передала Пермь. Ожидается, что в город приедут около 4000 участников со всех регионов России.«Саратов – студенческий город. Ежегодно наша команда выступает в качестве главного фаворита фестиваля. Студенты саратовских ВУЗов стабильно занимают призовые места конкурса, и уже трижды завоевывали Гран-при. Мы должны провести яркий молодежный праздник, который всем запомнится», - отметил Роман Бусаргин.Губернатор отметил важность качественной подготовки мероприятия и поручил:- разработать общую концепцию и творческую программу Студвесны;- продумать вопросы размещения и питания участников;- определить места расположения конкурсных площадок;- решить логистические вопросы;- выбрать места проведения церемоний открытия и закрытия фестиваля.Всего во Всероссийской Студенческой весне участники будут претендовать на призовые места в 12 творческих направлениях.