В Саратове началась подготовка к проведению XXXII Всероссийской Студенческой весны
В Саратове фестиваль пройдёт впервые.
Эстафету по проведению главного молодежного мероприятия страны нам передала Пермь. Ожидается, что в город приедут около 4000 участников со всех регионов России.
«Саратов – студенческий город. Ежегодно наша команда выступает в качестве главного фаворита фестиваля. Студенты саратовских ВУЗов стабильно занимают призовые места конкурса, и уже трижды завоевывали Гран-при. Мы должны провести яркий молодежный праздник, который всем запомнится», - отметил Роман Бусаргин.
Губернатор отметил важность качественной подготовки мероприятия и поручил:
- разработать общую концепцию и творческую программу Студвесны;
- продумать вопросы размещения и питания участников;
- определить места расположения конкурсных площадок;
- решить логистические вопросы;
- выбрать места проведения церемоний открытия и закрытия фестиваля.
Всего во Всероссийской Студенческой весне участники будут претендовать на призовые места в 12 творческих направлениях.
Эстафету по проведению главного молодежного мероприятия страны нам передала Пермь. Ожидается, что в город приедут около 4000 участников со всех регионов России.
«Саратов – студенческий город. Ежегодно наша команда выступает в качестве главного фаворита фестиваля. Студенты саратовских ВУЗов стабильно занимают призовые места конкурса, и уже трижды завоевывали Гран-при. Мы должны провести яркий молодежный праздник, который всем запомнится», - отметил Роман Бусаргин.
Губернатор отметил важность качественной подготовки мероприятия и поручил:
- разработать общую концепцию и творческую программу Студвесны;
- продумать вопросы размещения и питания участников;
- определить места расположения конкурсных площадок;
- решить логистические вопросы;
- выбрать места проведения церемоний открытия и закрытия фестиваля.
Всего во Всероссийской Студенческой весне участники будут претендовать на призовые места в 12 творческих направлениях.