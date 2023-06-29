«Мы вместе. Спорт»: пловцы из школы «РиФ» достойно представили Саратовскую область на Летних играх паралимпийцев

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Участие в соревнованиях приняли более 230 спортсменов из 46 регионов России.В состав сборной Саратовской области вошли 13 воспитанников ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура».По итогам соревнований по плаванию в рамках Летних Игр Паралимпийцев спортсмены школы «РиФ» завоевали 13 медалей, в числе которых 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.По итогам чемпионата России по плаванию спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали 16 медалей, в числе которых 5 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых.На Всероссийских соревнованиях по спорту слепых Максим Никифоров завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом.Спортсменов тренировали Светлана Борисовская, Галина Ширшова, Татьяна Шумилова, Галина Серебрякова, Наталия Свистунова.