Слет лучших учителей региона собрал более 150 педагогов

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- Перед вами стоит непростая цель по совершенствованию преподавания и воспитания обучающихся, включению в деятельность по разработке нового содержания, новых педагогических технологий и новых форм образования. Это возможно осуществить только посредством поиска и поддержки творческих педагогов, учителей-исследователей, а также через распространение лучшего передового опыта в школах региона, - подчеркнул заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр образования области Михаил Орлов.В 2023 году Слет прошел под девизом#ВзаимоДЕЙСТВУЕМ, что означает активное сотрудничество учителей по решению вопросов и проблем на этапе изменения форм и содержания общего образования.С помощью видеомоста участниками Слета стали коллеги из других регионов. Также дистанционно прошел профессиональный разговор на тему «Реализация федеральных основных общеобразовательных программ: что делать управленцу и учителю?», который провели начальник ЦНППМ Сергей Геращенко и начальник Центра мониторинговых исследований и прогнозирования развития образования Наталья Зарубина.Лучшие учителя области провели мастер-классы «На каких инструментах «играет» современный учитель?», «Как сделать современный урок интересным и для учеников, и для учителя?», «Учитель – это призвание или профессия?», «Как помочь ученику определиться с будущей профессией?», «Каков цифровой портфель учителя настоящего?», а также на методическую мастерскую «Насколько безграничны возможности современной школы?».В формате «Если завтра на урок, то…» учителя показали неординарность мышления и подходов к организации, как собственной деятельности, так и взаимодействия с учениками.В ходе Слета состоялось организационное собрание членов регионального отделения общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года», на котором его руководитель, директор лицея «Солярис» Ольга Мирошниченко рассказала о перспективах развития региональных отделений в России, а также озвучила идею создания муниципальных отделений из числа активных учителей и воспитателей. Новым руководителем регионального клуба «Учитель года» избран заместитель директора школы №5 г. Балашова, абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2021» Денис Орлюк.Все участники Слета получили в подарок сборник эффективных педагогических практик«#ВзаимоДЕЙСТВУЕМ», в который вошли лучшие педагогические технологии, методы и приемы от педагогов – членов регионального отделения общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года».