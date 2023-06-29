Слет лучших учителей региона собрал более 150 педагогов
На площадке Саратовского областного института развития образования состоялось одно из ключевых событий Года педагога и наставника в Саратовской области – Слет лучших учителей, победителей профессиональных конкурсов. Его участниками стали более 150 призеров и победителей конкурсов профессионального мастерства Саратовской области различных лет, педагогов-наставников, представителей муниципальных методических служб, регионального методического актива.
- Перед вами стоит непростая цель по совершенствованию преподавания и воспитания обучающихся, включению в деятельность по разработке нового содержания, новых педагогических технологий и новых форм образования. Это возможно осуществить только посредством поиска и поддержки творческих педагогов, учителей-исследователей, а также через распространение лучшего передового опыта в школах региона, - подчеркнул заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр образования области Михаил Орлов.
В 2023 году Слет прошел под девизом#ВзаимоДЕЙСТВУЕМ, что означает активное сотрудничество учителей по решению вопросов и проблем на этапе изменения форм и содержания общего образования.
С помощью видеомоста участниками Слета стали коллеги из других регионов. Также дистанционно прошел профессиональный разговор на тему «Реализация федеральных основных общеобразовательных программ: что делать управленцу и учителю?», который провели начальник ЦНППМ Сергей Геращенко и начальник Центра мониторинговых исследований и прогнозирования развития образования Наталья Зарубина.
Лучшие учителя области провели мастер-классы «На каких инструментах «играет» современный учитель?», «Как сделать современный урок интересным и для учеников, и для учителя?», «Учитель – это призвание или профессия?», «Как помочь ученику определиться с будущей профессией?», «Каков цифровой портфель учителя настоящего?», а также на методическую мастерскую «Насколько безграничны возможности современной школы?».
В формате «Если завтра на урок, то…» учителя показали неординарность мышления и подходов к организации, как собственной деятельности, так и взаимодействия с учениками.
В ходе Слета состоялось организационное собрание членов регионального отделения общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года», на котором его руководитель, директор лицея «Солярис» Ольга Мирошниченко рассказала о перспективах развития региональных отделений в России, а также озвучила идею создания муниципальных отделений из числа активных учителей и воспитателей. Новым руководителем регионального клуба «Учитель года» избран заместитель директора школы №5 г. Балашова, абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2021» Денис Орлюк.
Все участники Слета получили в подарок сборник эффективных педагогических практик«#ВзаимоДЕЙСТВУЕМ», в который вошли лучшие педагогические технологии, методы и приемы от педагогов – членов регионального отделения общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года».
- Перед вами стоит непростая цель по совершенствованию преподавания и воспитания обучающихся, включению в деятельность по разработке нового содержания, новых педагогических технологий и новых форм образования. Это возможно осуществить только посредством поиска и поддержки творческих педагогов, учителей-исследователей, а также через распространение лучшего передового опыта в школах региона, - подчеркнул заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр образования области Михаил Орлов.
В 2023 году Слет прошел под девизом#ВзаимоДЕЙСТВУЕМ, что означает активное сотрудничество учителей по решению вопросов и проблем на этапе изменения форм и содержания общего образования.
С помощью видеомоста участниками Слета стали коллеги из других регионов. Также дистанционно прошел профессиональный разговор на тему «Реализация федеральных основных общеобразовательных программ: что делать управленцу и учителю?», который провели начальник ЦНППМ Сергей Геращенко и начальник Центра мониторинговых исследований и прогнозирования развития образования Наталья Зарубина.
Лучшие учителя области провели мастер-классы «На каких инструментах «играет» современный учитель?», «Как сделать современный урок интересным и для учеников, и для учителя?», «Учитель – это призвание или профессия?», «Как помочь ученику определиться с будущей профессией?», «Каков цифровой портфель учителя настоящего?», а также на методическую мастерскую «Насколько безграничны возможности современной школы?».
В формате «Если завтра на урок, то…» учителя показали неординарность мышления и подходов к организации, как собственной деятельности, так и взаимодействия с учениками.
В ходе Слета состоялось организационное собрание членов регионального отделения общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года», на котором его руководитель, директор лицея «Солярис» Ольга Мирошниченко рассказала о перспективах развития региональных отделений в России, а также озвучила идею создания муниципальных отделений из числа активных учителей и воспитателей. Новым руководителем регионального клуба «Учитель года» избран заместитель директора школы №5 г. Балашова, абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2021» Денис Орлюк.
Все участники Слета получили в подарок сборник эффективных педагогических практик«#ВзаимоДЕЙСТВУЕМ», в который вошли лучшие педагогические технологии, методы и приемы от педагогов – членов регионального отделения общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года».