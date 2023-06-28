В Петровске прошел Казачий Круг
Вчера, 27 июня, в Петровске в школе № 8 состоялся Круг Окружного казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества, посвящённый двадцатилетию несения государственной службы Волжскими казаками.
По традиции Круг начался с молебна и приветственного слова руководителя Отдела по работе с казачеством Саратовской епархии протоиерея Александра Домрачёва.
На Кругу Войсковой атаман казачий полковник Юрий Евгеньевич Иванов рассказал о текущей обстановке, задачах, стоящих перед казаками войска и наградил участников специальной военной операции и особо отличившихся казаков медалями Волжского войска.
С докладом на Круге выступил атаман Саратовского округа казачий полковник Андрей Фетисов, который подвел итоги работы казачьих обществ за прошедший год, рассказал о вкладе казачества в патриотическое воспитание учащихся дошкольных учреждений, развитие казачьих молодежных организаций в регионе. Приветственный адрес от имени начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Алексея Татаркина зачитал заместитель начальника Алексей Власов. Он пожелал успехов казакам в деле несения службы и воспитания подрастающего поколения . Казаков поздравил руководитель Саратовского отделения " Боевого братства " Сергей Авезниязов.
Исполняющий обязанности начальника отдела по работе с ветеранскими организациями и казачеством Олег Ткачев вручил Благодарности Губернатора Саратовской области отличившимся казакам. Переходящий Штандарт атамана Саратовской области " Лучшей казачьей станице " был вручен по решению Совета атаманов Озинковскому станичному казачьему обществу. Переходящий Штандарт атамана " Лучшему казачьему образовательному учреждению " вручен школе села Македоновка Татищевского района.
По итогам проведения Круга принято решение о принятии Краснозвездинского хуторского казачьего общества Ртищевского района Саратовской области в состав Окружного казачьего общества области, регистрации казачьей молодежной организации Саратовской области.
На Кругу присутствовали представители Астраханских и Донских казаков .
По традиции Круг начался с молебна и приветственного слова руководителя Отдела по работе с казачеством Саратовской епархии протоиерея Александра Домрачёва.
На Кругу Войсковой атаман казачий полковник Юрий Евгеньевич Иванов рассказал о текущей обстановке, задачах, стоящих перед казаками войска и наградил участников специальной военной операции и особо отличившихся казаков медалями Волжского войска.
С докладом на Круге выступил атаман Саратовского округа казачий полковник Андрей Фетисов, который подвел итоги работы казачьих обществ за прошедший год, рассказал о вкладе казачества в патриотическое воспитание учащихся дошкольных учреждений, развитие казачьих молодежных организаций в регионе. Приветственный адрес от имени начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Алексея Татаркина зачитал заместитель начальника Алексей Власов. Он пожелал успехов казакам в деле несения службы и воспитания подрастающего поколения . Казаков поздравил руководитель Саратовского отделения " Боевого братства " Сергей Авезниязов.
Исполняющий обязанности начальника отдела по работе с ветеранскими организациями и казачеством Олег Ткачев вручил Благодарности Губернатора Саратовской области отличившимся казакам. Переходящий Штандарт атамана Саратовской области " Лучшей казачьей станице " был вручен по решению Совета атаманов Озинковскому станичному казачьему обществу. Переходящий Штандарт атамана " Лучшему казачьему образовательному учреждению " вручен школе села Македоновка Татищевского района.
По итогам проведения Круга принято решение о принятии Краснозвездинского хуторского казачьего общества Ртищевского района Саратовской области в состав Окружного казачьего общества области, регистрации казачьей молодежной организации Саратовской области.
На Кругу присутствовали представители Астраханских и Донских казаков .