Более 9 тысяч членов семей саратовских мобилизованных бесплатно посетили учреждения культуры области

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Члены семей мобилизованных могут бесплатно посещать государственные организации культуры, культурно-массовые и другие мероприятия, организуемые учреждениями культуры.- Областные и муниципальные учреждения культуры активно участвуют в процессе оказания мер поддержки семьям мобилизованных, - подчеркнула министр культуры саратовской области Наталия Щелканова. - Сюда входит бесплатное посещение культурных мероприятий членами семей участников СВО. Более 9 тысяч человек воспользовались этой мерой поддержки.С 19 октября 2022 года по 16 июня 2023 года для членов семей мобилизованных было предоставлено 9 128 билетов в театральные и концертные учреждения, а также музеи г. Саратова и цирковую студию «Арт-Алле».Наибольшим интересом пользуются цирковые представления, концерты и театральные постановки, а также музейные экспозиции. Постоянную работу с членами семей мобилизованных ведет Саратовский областной методический киновидеоцентр.