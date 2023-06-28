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Более 9 тысяч членов семей саратовских мобилизованных бесплатно посетили учреждения культуры области

Новости
В Саратовской области действует Постановление Правительства области о дополнительных мерах поддержки мобилизованных и членов их семей. Это одно из направлений комплекса мер для членов семей участников СВО, принятого в регионе решением губернатора Романа Бусаргина.



Члены семей мобилизованных могут бесплатно посещать государственные организации культуры, культурно-массовые и другие мероприятия, организуемые учреждениями культуры.

- Областные и муниципальные учреждения культуры активно участвуют в процессе оказания мер поддержки семьям мобилизованных, - подчеркнула министр культуры саратовской области Наталия Щелканова. - Сюда входит бесплатное посещение культурных мероприятий членами семей участников СВО. Более 9 тысяч человек воспользовались этой мерой поддержки.

С 19 октября 2022 года по 16 июня 2023 года для членов семей мобилизованных было предоставлено 9 128 билетов в театральные и концертные учреждения, а также музеи г. Саратова и цирковую студию «Арт-Алле».

Наибольшим интересом пользуются цирковые представления, концерты и театральные постановки, а также музейные экспозиции. Постоянную работу с членами семей мобилизованных ведет Саратовский областной методический киновидеоцентр.