В регионе появилась новая мера поддержки инвесторов

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Помимо этого, существует грантовая поддержка от 3 до 10 млн рублей на создание объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического оборудования, проведение работ по благоустройству территории и другие цели.В рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Туризм и индустрия гостеприимства» возмещается часть затрат на создание модульных некапитальных средств размещения, подлежащих реализации в 2024 году.Также инвесторам доступно льготное кредитование по ставке 1% годовых на срок до 3-х лет в размере до 5 млн рублей на финансирование инфраструктурных проектов.«Министерство инвестиционной политики и Корпорация развития области готовы поддержать владельцев баз отдыха и инвесторов, желающих развиваться в сфере туризма, и предлагают свою помощь в подборе земельного участка, оформлении необходимой документации, во взаимодействии с органами власти, ресурсоснабжающими и финансовыми организациями, а также в подготовке заявки на участие в грантовых конкурсах», - отметил министр Александр Марченко.Инвесторы, которым интересно данное предложение, могут оставить свою заявку по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/649aa34773cee7b725ea2496/ или обратиться в Корпорацию развития Саратовской области по номеру телефона 79-69-96.