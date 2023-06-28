28 июня 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 28 июня
Более 9 тысяч членов семей саратовских мобилизованных бесплатно посетили учреждения культуры области
17:02 | 28 июня
В регионе появилась новая мера поддержки инвесторов
16:02 | 28 июня
Саратовский литературный «Марафон предпоЧтений» посвятили Дню молодежи
15:03 | 28 июня
Кардиологи ПФО обменялись опытом на семинаре в Казани
14:04 | 28 июня
Молодые бизнесмены изучают «Азбуку предпринимателя»
13:00 | 28 июня
Налоговая инспекция усилила работу по выявлению неформальной занятости
12:02 | 28 июня
Более 1300 юных жителей региона посмотрели спектакли Государственного русского драматического театра из Еревана
11:04 | 28 июня
«Учебные кухни» доступны жителям 34 районов области
10:00 | 28 июня
Саратовские медики награждены Почетными грамотами Президента РФ
09:00 | 28 июня
Побывавший в 138 странах путешественник рассказал, как празднуют Новый год на Амазонке
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В регионе появилась новая мера поддержки инвесторов

Новости

На территории региона заработал новый преференциальный механизм для инвесторов. Теперь для проектов сферы экологического туризма можно получить землю в аренду без проведения торгов. Критерии установлены Законом Саратовской области «О земле».

Помимо этого, существует грантовая поддержка от 3 до 10 млн рублей на создание объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического оборудования, проведение работ по благоустройству территории и другие цели.

В рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Туризм и индустрия гостеприимства» возмещается часть затрат на создание модульных некапитальных средств размещения, подлежащих реализации в 2024 году.

Также инвесторам доступно льготное кредитование по ставке 1% годовых на срок до 3-х лет в размере до 5 млн рублей на финансирование инфраструктурных проектов.

«Министерство инвестиционной политики и Корпорация развития области готовы поддержать владельцев баз отдыха и инвесторов, желающих развиваться в сфере туризма, и предлагают свою помощь в подборе земельного участка, оформлении необходимой документации, во взаимодействии с органами власти, ресурсоснабжающими и финансовыми организациями, а также в подготовке заявки на участие в грантовых конкурсах», - отметил министр Александр Марченко.

Инвесторы, которым интересно данное предложение, могут оставить свою заявку по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/649aa34773cee7b725ea2496/ или обратиться в Корпорацию развития Саратовской области по номеру телефона 79-69-96.