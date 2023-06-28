Саратовский литературный «Марафон предпоЧтений» посвятили Дню молодежи

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Стартовал фестиваль 23 июня в Центральной городской библиотеке, где была организована конференция по творчеству саратовской писательницы Галины Ширяевой.24 июня на площадке перед читальным залом сада «Липки» состоялась «Ярмарка талантов». У открытого микрофона свои произведения представили члены областных и городских литературных объединений. Музыкальные номера исполнили солисты клуба авторской песни «Причал 64». В заключение авторы подарили свои книги с автографами гостям фестиваля.В рамках «Марафона предпоЧтений» прошел праздник «Мой голос», организованный сотрудниками модельной библиотеки № 9 совместно с клуб ом «Праздничный Саратов». На площадке «Читальня» около библиотеки молодые саратовские поэты декламировали свои сочинения и стихи поэтов-классиков и современных авторов о молодежи.Читателей модельной библиотеки № 1 пригласили на экскурсию «Вдоль родной реки: памятники Набережной Космонавтов». На площадке возле библиотеки желающие читали стихотворения и отрывки из прозаических произведений любимых авторов в формате открытого микрофона.В Молодежном книжном клубе «Унесенные сюжетом» библиотеки № 27 состоялось обсуждение романа - антиутопии «1984» писателя Джорджа Оруэлла.В сквере Петра и Павла сотрудники библиотеки № 10 провели акцию «Лето. Книга. Молодежь» и познакомили ее участников с историей праздника. Присутствующим предложили почитать стихи о молодежи, ответить на вопросы викторины «Верните нас в книгу», поучаствовать в играх, посетить тематические фотозоны и книжно-иллюстративную выставку «Мир чтения молодым».27 июня работники библиотеки № 15 в сквере у Дома культуры химиков организовали акцию «Молодое поколение выбирает чтение».Ее участники в конкурсе «Молодые мудрецы» смогли вспомнить цитаты из книг, заглянув в «таинственную шкатулку», ознакомиться с шуточными литературными предсказаниями, на фотосессии «Молодежь в объективе» сделать фото с любимой книгой. Каждому участнику акции вручили буклет «Топ-10 молодежных книг».