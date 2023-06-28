28 июня 2023 СРЕДА
Новости
10:00 | 28 июня
Саратовские медики награждены Почетными грамотами Президента РФ
09:00 | 28 июня
Побывавший в 138 странах путешественник рассказал, как празднуют Новый год на Амазонке
08:50 | 28 июня
В Петровске прошел Казачий Круг
08:00 | 28 июня
«Поезд здоровья» приедет в Пугачев
18:05 | 27 июня
Государственный фонд «Защитники Отечества»: социальные координаторы ведут прием в четырех районах области
18:00 | 27 июня
В Саратове появится первый музей СВО
17:02 | 27 июня
Саратовские предприниматели могут бесплатно проконсультироваться по финансовым вопросам
16:04 | 27 июня
По туристическому сертификату саратовские школьники первыми посетили Марксовский краеведческий музей после реставрации
15:01 | 27 июня
Саратовские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате России по прыжкам в воду в Екатеринбурге
14:03 | 27 июня
Ученые СГТУ разработали технологию лазерного упрочнения металлических поверхностей изделий
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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«Поезд здоровья» приедет в Пугачев

Новости


Сегодня, 28 июня, жители Пугачева и Пугачевского района смогут проверить свое здоровье.
«Поезд здоровья» приедет в Пугачев

В составе поезда будут работать два лечебно - диагностических комплекса, прием проведут врач-эндокринолог, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург.
Жители смогут пройти экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, измерить давление, насыщение организма кислородом, сделать электрокардиограмму.
«Поезд здоровья» - это хорошая возможность пройти комплексное обследование рядом с домом, не выезжая в областной центр, ведь чем раньше выявляются начальные проявления болезни, тем успешнее проходит лечение.

Жителей Пугачева приглашают сегодня с 9:00 до 14:00 прийти по адресу: г. Пугачев, Соборная площадь.
Не оставляйте «на потом» комплексное обследование своего организма!