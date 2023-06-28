«Поезд здоровья» приедет в Пугачев

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В составе поезда будут работать два лечебно - диагностических комплекса, прием проведут врач-эндокринолог, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург.Жители смогут пройти экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, измерить давление, насыщение организма кислородом, сделать электрокардиограмму.«Поезд здоровья» - это хорошая возможность пройти комплексное обследование рядом с домом, не выезжая в областной центр, ведь чем раньше выявляются начальные проявления болезни, тем успешнее проходит лечение.Жителей Пугачева приглашают сегодня с 9:00 до 14:00 прийти по адресу: г. Пугачев, Соборная площадь.Не оставляйте «на потом» комплексное обследование своего организма!