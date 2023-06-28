28 июня 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 28 июня
Более 9 тысяч членов семей саратовских мобилизованных бесплатно посетили учреждения культуры области
17:02 | 28 июня
В регионе появилась новая мера поддержки инвесторов
16:02 | 28 июня
Саратовский литературный «Марафон предпоЧтений» посвятили Дню молодежи
15:03 | 28 июня
Кардиологи ПФО обменялись опытом на семинаре в Казани
14:04 | 28 июня
Молодые бизнесмены изучают «Азбуку предпринимателя»
13:00 | 28 июня
Налоговая инспекция усилила работу по выявлению неформальной занятости
12:02 | 28 июня
Более 1300 юных жителей региона посмотрели спектакли Государственного русского драматического театра из Еревана
11:04 | 28 июня
«Учебные кухни» доступны жителям 34 районов области
10:00 | 28 июня
Саратовские медики награждены Почетными грамотами Президента РФ
09:00 | 28 июня
Побывавший в 138 странах путешественник рассказал, как празднуют Новый год на Амазонке
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Кардиологи ПФО обменялись опытом на семинаре в Казани

Новости
Заведующая консультационным отделением ГУЗ "ОККД", кардиолог Марина Дмитриевна Кузьмичева посетила семинар "Центр мастерства: сердечно-сосудистый континуум от АГ до ХСН" по обмену опытом среди специалистов-кардиологов Приволжского Федерального округа, занимающихся лечением хронической сердечной недостаточности.

Кардиологи ПФО обменялись опытом на семинаре в Казани

Мероприятие прошло в Казани на базе ГАУЗ "ГКБ 7" под руководством главного внештатного кардиолога ПФО, заведующего кафедрой кардиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВОКГМУ МЗ РФ, вице- президента РКО, академика АН РТ- Альберта Сарваровича Галявича. Медики обсудили клинические рекомендации и стандарты оказания помощи пациентам с ХСН, организацию амбулаторного и стационарного этапов их лечения, возможности инновационной терапии, роль ЭХО-КГ в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Разобрали ряд клинических случаев. Для участников семинара была организована экскурсия по ГАУЗ "ГКБ 7" и знакомство с работой высокотехнологичного Республиканского лечебно-реабилитационного центра.