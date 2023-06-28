Кардиологи ПФО обменялись опытом на семинаре в Казани
Заведующая консультационным отделением ГУЗ "ОККД", кардиолог Марина Дмитриевна Кузьмичева посетила семинар "Центр мастерства: сердечно-сосудистый континуум от АГ до ХСН" по обмену опытом среди специалистов-кардиологов Приволжского Федерального округа, занимающихся лечением хронической сердечной недостаточности.
Мероприятие прошло в Казани на базе ГАУЗ "ГКБ 7" под руководством главного внештатного кардиолога ПФО, заведующего кафедрой кардиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВОКГМУ МЗ РФ, вице- президента РКО, академика АН РТ- Альберта Сарваровича Галявича. Медики обсудили клинические рекомендации и стандарты оказания помощи пациентам с ХСН, организацию амбулаторного и стационарного этапов их лечения, возможности инновационной терапии, роль ЭХО-КГ в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Разобрали ряд клинических случаев. Для участников семинара была организована экскурсия по ГАУЗ "ГКБ 7" и знакомство с работой высокотехнологичного Республиканского лечебно-реабилитационного центра.
Мероприятие прошло в Казани на базе ГАУЗ "ГКБ 7" под руководством главного внештатного кардиолога ПФО, заведующего кафедрой кардиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВОКГМУ МЗ РФ, вице- президента РКО, академика АН РТ- Альберта Сарваровича Галявича. Медики обсудили клинические рекомендации и стандарты оказания помощи пациентам с ХСН, организацию амбулаторного и стационарного этапов их лечения, возможности инновационной терапии, роль ЭХО-КГ в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Разобрали ряд клинических случаев. Для участников семинара была организована экскурсия по ГАУЗ "ГКБ 7" и знакомство с работой высокотехнологичного Республиканского лечебно-реабилитационного центра.