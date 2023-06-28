Молодые бизнесмены изучают «Азбуку предпринимателя»

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Программа разработана Корпорацией «МСП» и реализуется при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития области в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».В ходе обучения участники выберут оптимальную систему налогообложения для своего проекта, проанализируют целевую аудиторию и конкурентов, спланируют бюджет и научатся креативно презентовать свой бизнес в социальных сетях.«За счет прохождения программы хотел бы усовершенствовать свои предпринимательские компетенции, найти единомышленников. Обязательно буду пробовать свои шансы при подаче заявки на грант», - поделился участник программы Ильдар Имангалиев.«Хочу отметить компетентных спикеров, которых приглашает Центр «Мой бизнес». Мне интересна каждая заявленная тема, так как я поставила перед собой задачу стать предпринимателем. На курсе «Азбука предпринимателя» очень подробно рассказывают, как начать бизнес, грамотно его вести, какие меры поддержки существуют и где их можно получить», - рассказала участница Татьяна Родионова.Заключительным этапом программы станет защита проектов.