Налоговая инспекция усилила работу по выявлению неформальной занятости

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Они обсудили работу налоговой службы по выявлению неформальной занятости. Как подчеркнула Елена Краснова, в этом направлении ведётся активная деятельность. Заключение трудовых договоров гарантирует сотрудникам соблюдение всех прав.Предприятия, которые не торопятся заключать трудовые договоры с сотрудниками, отслеживают по нескольким параметрам. В 2022 году трудовые отношения легализовали с 4 389 работниками. Уже на начало этого года показатель составил 662 человека.Кроме того, за 5 месяцев поступления в консолидированный бюджет области выросли на 10%. Увеличился сбор всех основных налогов, в том числе:-налог на прибыль организаций – на 14,6%;-налог на доходы физических лиц – на 5,2%;-имущественные налоги – на 14,2%;-транспортный налог – на 3,8%.Глава региона поблагодарил Елену Краснову за эффективную реализацию налоговой политики на территории Саратовской области.