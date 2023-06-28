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Налоговая инспекция усилила работу по выявлению неформальной занятости

Новости


Губернатор Роман Бусаргин встретился с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области Еленой Красновой.
Налоговая инспекция усилила работу по выявлению неформальной занятости

Они обсудили работу налоговой службы по выявлению неформальной занятости. Как подчеркнула Елена Краснова, в этом направлении ведётся активная деятельность. Заключение трудовых договоров гарантирует сотрудникам соблюдение всех прав.

Предприятия, которые не торопятся заключать трудовые договоры с сотрудниками, отслеживают по нескольким параметрам. В 2022 году трудовые отношения легализовали с 4 389 работниками. Уже на начало этого года показатель составил 662 человека.

Кроме того, за 5 месяцев поступления в консолидированный бюджет области выросли на 10%. Увеличился сбор всех основных налогов, в том числе:

-налог на прибыль организаций – на 14,6%;

-налог на доходы физических лиц – на 5,2%;

-имущественные налоги – на 14,2%;

-транспортный налог – на 3,8%.

Глава региона поблагодарил Елену Краснову за эффективную реализацию налоговой политики на территории Саратовской области.