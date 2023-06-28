Налоговая инспекция усилила работу по выявлению неформальной занятости
Губернатор Роман Бусаргин встретился с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области Еленой Красновой.
Они обсудили работу налоговой службы по выявлению неформальной занятости. Как подчеркнула Елена Краснова, в этом направлении ведётся активная деятельность. Заключение трудовых договоров гарантирует сотрудникам соблюдение всех прав.
Предприятия, которые не торопятся заключать трудовые договоры с сотрудниками, отслеживают по нескольким параметрам. В 2022 году трудовые отношения легализовали с 4 389 работниками. Уже на начало этого года показатель составил 662 человека.
Кроме того, за 5 месяцев поступления в консолидированный бюджет области выросли на 10%. Увеличился сбор всех основных налогов, в том числе:
-налог на прибыль организаций – на 14,6%;
-налог на доходы физических лиц – на 5,2%;
-имущественные налоги – на 14,2%;
-транспортный налог – на 3,8%.
Глава региона поблагодарил Елену Краснову за эффективную реализацию налоговой политики на территории Саратовской области.