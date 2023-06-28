Более 1300 юных жителей региона посмотрели спектакли Государственного русского драматического театра из Еревана

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Театр из Армении принимает участие в программе «Большие гастроли» впервые. Саратовские зрители тепло встретили представленную театральную программу. Молодые люди активно приобретали билета на спектакли по «Пушкинской карте».В рамках зарубежного направления «Больших гастролей» 25 июня на сцене Саратовского государственного академического театра драмы имени И. А. Слонова состоялся показ спектакля «Женитьба Бальзаминова», а 26 июня на сцене Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю. П. Киселёва с аншлагом прошел спектакль «Люди. Звери. Обстоятельства».26 июня в Саратовском ТЮЗе состоялась пресс-конференция, посвященная «Большим гастролям». Участие приняли первый заместитель министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева, директор ТЮЗа Киселева, заслуженный артист РФ Игорь Баголей, директор Государственного русского драматического театра им. К. С. Станиславского Марианна Мхитарян, режиссер Карен Нерсисян и артисты театра.- Сейчас уделяется большое внимание развитию и укреплению связей с русскими театрами зарубежных стран, - отметила первый заместитель министра культуры области Татьяна Астафьева. - Это, несомненно, является определяющим фактором в создании единого культурного пространства и позволяет театрам развиваться. Очень важно иметь возможность такого обмена. «Большие гастроли» - всегда полный актерский состав, прекрасные декорации и костюмы. Мы благодарны проекту за то, что саратовский зритель может посетить масштабные гастроли ведущих драматических и музыкальных театров и увидеть лучшие постановки. Овации, прозвучавшие на спектаклях Ереванского театра, лучшее тому подтверждение.Гости отметили особое значение Саратова в маршруте их российских гастролей. Ереванские артисты подчеркнули, что наш город на Волге славен театральными традициями, культурными брендами и великими именами режиссеров и артистов, выросших и получивших образование в Саратове. Теплая искренняя атмосфера, искренний отклик и душевность саратовских зрителей произвели большое впечатление на артистов Государственного русского драматического театра им. К. С. Станиславского. Режиссер театра Карен Нерсисян сказал, что «очень хотелось бы остаться в Саратове подольше».По словам директора Саратовского ТЮЗа Игоря Баголея, «визит Русского драматического театра Еревана стал красивым завершением юбилейного театрального сезона ТЮЗа, оказавшегося богатым на события, гастроли и крупные достижения.