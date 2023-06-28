«Учебные кухни» доступны жителям 34 районов области

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Согласно проекту в комплексных центрах социального обслуживания населения региона внедряются различные социальные технологии. Одной из них стала технология «Учебная кухня», помогающая людям старшего поколения восстанавливать физические навыки при реабилитации после перенесенных заболеваний.На сегодняшний день полностью «учебные кухни» оборудованы в 34 комплексных центрах социального обслуживания населения области.Модуль «Учебная кухня» имитирует кухонный уголок. Он оснащен специализированной бытовой техникой и мебелью. Все предметы адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.«Занимаясь по технологии «Учебная кухня», получатели социальных услуг знакомятся с возможными способами упростить себе рабочий процесс, а также тренируют прежние умения и навыки. На занятиях участники учебного модуля готовят различные блюда, пекут пироги, делятся своими рецептами и много общаются», - прокомментировали в министерстве труда и социальной защиты области.Напомним, национальный проект «Демография» предполагает внедрение новых социальных технологий до конца 2024 года.