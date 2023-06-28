Побывавший в 138 странах путешественник рассказал, как празднуют Новый год на Амазонке

просмотров: 60

Антон Кротов уже побывал в 138 странах, написал 65 книг, активно ведет блог и является основателем Академии вольных путешествий.На встрече он поделился интересными историями о своих путешествиях по Южной Америке - рассказал о зимовке в Бразилии, Колумбии, Перу, Чили, Боливии, Аргентине, Уругвае и Парагвае. Путешественник показал уникальные фотографии и прочел отрывки из своих книг. Гости мероприятия узнали, как празднуют Новый год на Амазонке, полюбовались красотой озера Титикака и даже увидели пингвинов, которые обитают на островах Огненной Земли. Участники встречи задавали множество вопросы о будущих путешествиях, которые планирует совершить А. Кротов.В завершение встречи автор передал в дар библиотеке свои книги с памятными автографами.