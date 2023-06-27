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Государственный фонд «Защитники Отечества»: социальные координаторы ведут прием в четырех районах области

Новости
В Саратовской области продолжает свою работу региональный филиал Фонда «Защитники Отечества». С начала июня с различными вопросами обратились более 250 человек.




Как отметил руководитель филиала Денис Белоусов, чаще всего в фонд обращаются за консультациями по мерам поддержки, по оказанию юридической помощи.

«Мы расширили географию мест приема участников СВО, членов семей погибших воинов. Социальные координаторы ведут прием не только в Саратове, но и в Энгельсе, Балакове, Балашове и Петровске. Большое внимание уделяем вопросам медицинской реабилитации. Наш филиал сотрудничает с Саратовским областным клиническим госпиталем для ветеранов войн, с Центром адаптации и реабилитации инвалидов «Парус Надежды», а также с благотворительным фондом «Память поколений», – рассказал руководитель филиала.

Выстроена работа по вопросам юридического сопровождения. В регионе создана межведомственная группа, в которую вошли руководитель регионального филиала фонда и представители уполномоченных органов в сфере оказания бесплатной юридической помощи.

В настоящее время на базе фонда работает профессиональный юрист, член Ассоциации юристов России, сотрудник юридической клиники СГЮА, который оказывает консультации ветеранам СВО и членам их семей.

Также все обратившиеся могут получить консультации по вопросам занятости, социального обслуживания, медико-социальной экспертизы.

Напомним, Государственный фонд «Защитники Отечества создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основным направлением его деятельности является персональное сопровождение и оказание содействия в получении мер поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, семьям погибших бойцов.

Адреса филиала и пунктов приема в Саратовской области:
Филиал находится в г. Саратове по адресу: ул. Киселева, 30/34, телефон 8 (8452) 65-31-31.
г. Энгельс, пл. Свободы, 15а (здание кадрового центра «Работа России»), телефон: (8453) 53-80- 25;
г. Балаково, ул. Трнавская, 6/1 (здание Территориального центра занятости населения Балаковского района), телефон 8 (8453) 23-19-93;
г. Балашов, ул. Маркса, д. 22 (здание ГАУ Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района»);
г. Петровск, ул. Железнодорожная, д.16 (здание КДЦ «Современник»), телефон: 8 (84555) 2-90-30.